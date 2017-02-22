Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Фенербахче»
«Краснодар» определился со стартовым составом на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».
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«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберёзкин, Вандерсон, Смолов, Классон.
Запасные: Синицын, Мартынович, Торбинский, Жигулёв, Лаборде, Жоаозиньо, Перейра.
Начало — в 20:00 мск.
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