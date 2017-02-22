Кержаков: «Зенит» пройдет «Андерлехт», если не уступит сопернику в желании
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 фев —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграет бельгийский «Андерлехт» и пробьется в 1/8 финала Лиги Европы, если не уступит сопернику в желании, заявил нападающий «сине-бело-голубых» Александр Кержаков.
«Зенит» дома сыграет с «Андерлехтом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в четверг. В первом матче российский клуб поиграл со счетом 0:2.
«Ожидаю хорошей игры и победы, прохода в следующий этап Лиги Европы. Не в обиду команде “Андерлехт”, “Зенит” по именам, по классу игроков выше стоит. Бывают матчи, когда команда, где уровень игроков выше, проигрывает только
Форвард «Зенита» отметил, что болельщики помогут команде добиться необходимого результата. «Как говорят, болельщики — это 12-й игрок, он будет гнать команду вперед: всем хочется, чтобы “Зенит” проходил дальше. Домашнее поле и трибуны помогают», — добавил Кержаков.
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