Кержаков: «Зенит» пройдет «Андерлехт», если не уступит сопернику в желании

«Зенит» дома сыграет с «Андерлехтом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в четверг. В первом матче российский клуб поиграл со счетом 0:2.

«Ожидаю хорошей игры и победы, прохода в следующий этап Лиги Европы. Не в обиду команде “Андерлехт”, “Зенит” по именам, по классу игроков выше стоит. Бывают матчи, когда команда, где уровень игроков выше, проигрывает только из-за того, что у соперника желания было намного больше и намного больше мотивация. Если в этом компоненте “Зенит” не уступит “Андерлехту”, тогда мы добьемся необходимого результата», — сказал Кержаков журналистам.

Форвард «Зенита» отметил, что болельщики помогут команде добиться необходимого результата. «Как говорят, болельщики — это 12-й игрок, он будет гнать команду вперед: всем хочется, чтобы “Зенит” проходил дальше. Домашнее поле и трибуны помогают», — добавил Кержаков.