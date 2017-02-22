ЦСКА вышел в ¼ финала Юношеской лиги УЕФА

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Встреча, прошедшая в Москве в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победу армейцам принесли мячи Тимура Жамалетдинова (26-я минута) и Тимура Пухова с пенальти (89). У гостей отличился Фредрик Винье (36, с пенальти).