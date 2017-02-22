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22 февраля 2017, 18:45 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

ЦСКА вышел в ¼ финала Юношеской лиги УЕФА

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт. Футболисты ЦСКА победили на своем поле норвежский «Русенборг» в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА (игроки не старше 19 лет) и пробились в ¼ финала турнира.

Игрок ПФК ЦСКА Тимур Жамалетдинов (справа) и игрок ФК ЛАСК Феликс Луккенедер в товарищеском матче по футболу между ПФК ЦСКА (Россия Москва) и ФК ЛАСК (Австрия Линц). Увеличить
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Встреча, прошедшая в Москве в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победу армейцам принесли мячи Тимура Жамалетдинова (26-я минута) и Тимура Пухова с пенальти (89). У гостей отличился Фредрик Винье (36, с пенальти).

В ¼ финала турнира ЦСКА сыграет с португальской «Бенфикой». Четвертьфиналы пройдут 7—8 марта.

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