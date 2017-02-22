«Шахтер» перед матчем Лиги Европы в Харькове встретил новый автобус
Внешний вид транспортного средства напоминает стилистику фасада «Донбасс Арены», где изображены футболисты.
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В Харькове, перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против испанской «Сельты» игроков донецкого «Шахтера» встречал клубный автобус в обновленном дизайне, сообщает официальный сайт клуба.
Внешний вид транспортного средства напоминает стилистику фасада «Донбасс Арены», где изображены футболисты. Визуально автобус выглядит, будто выполнен из угля, а логотип «Шахтера» и шахтерские молотки — из раскаленного угля. Также на корпусе клубной машины появились изображения и годы завоевания «горняками» трофеев.
Интересно, что никто из игроков о новинке не знал. Выйдя из терминала аэропорта, футболисты были приятно удивлены новым обликом клубной машины.
— Очень понравился дизайн нашего автобуса! — делится впечатлениями голкипер «Шахтера» Андрей Пятов. — Всегда
Как сообщал УНИАН, ответная игра 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Сельта» состоится 23 февраля. Начало в 22:05. Прямая трансляция на телеканалах «Украина» и «Футбол 1».
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