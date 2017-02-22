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22 февраля 2017, 15:44 | Футбол: Еврокубки | УНИАН

«Шахтер» обнародовал расширенный состав на ответный матч ЛЕ с «Сельтой»

В заявку команды попали 26 игроков.

В заявку команды попали 26 игроков. Увеличить
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Утром 22 февраля самолет с донецкой делегацией на борту взял курс на Харьков, где завтра «оранжево-черным» предстоит провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты», сообщает официальный сайт.

На поединок с испанцами вылетели 26 футболистов:

вратари: Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик, Никита Шевченко, Андрей Пятов;.

защитники: Сергей Кривцов, Александр Кучер, Иван Ордец, Богдан Бутко, Ярослав Ракицкий, Василий Кобин, Дарио Срна, Исмаили, Марсио Азеведо;.

полузащитники: Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Максим Малышев, Бернард, Фред, Вячеслав Танковский, Алан Патрик, Марлос, Тайсон;.

нападающие: Андрей Борячук, Александр Зубков, Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Как сообщал УНИАН, первый матч в Виго завершился победой украинского клуба со счетом 1:0.

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