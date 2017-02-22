ОТКУДА ВЫ ВЗЯЛИСЬ, СНОБЫ?

На мой взгляд, восприятие матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Монако» — отличный тест на твою, болельщик, любовь к жизни.

Полагаю, что только люди с отрицательным зарядом — скучные, ворчливые, занудные — при оценке матча на «Этихад» будут ныть об ошибках, а не восхищаться красотой. Стремитесь искать недочеты на картинах Рембрандта или в симфониях Шостаковича, не наслаждаться ими, а высматривать промахи художника? Вот тогда вам как раз туда, в критики матча в Манчестере.

Особенно непонятен мне наш, российский снобизм. Видимо, мы каждую неделю ходим на заполненные суперстадионы, где лицезреем как должное голы Месси и Агуэро, Фалькао и Криштиану, а не живем реальностью тульских, а отнюдь не лондонских «Арсеналов». Ошибками мы, видите ли, недовольны! Какая это для нас возмутительная редкость!

О таких людях когда-то писал Довлатов: «Поиски ошибок стали ее единственным импульсом. Не из атомов состояло все кругом! Все кругом состояло из непростительных ошибок. Ошибок — мелких, крупных, пунктуационных, стилистических, гражданских, нравственных, военных, административных. Любое проявление жизни травмировало Копорину…».

Может, конечно, я как-то наивно воспринимаю окружающий мир, но матч «Ман Сити» — «Монако» для меня — именно проявление жизни, а не средоточие ошибок. Понятно, что последних там хватало — и даже более чем. Но разве мы с вами в жизни так уж безупречны и безошибочны? И разве не бы невыносимо скучно жить, если бы все напропалую всегда поступали правильно и никогда не заблуждались?

А там, на «Этихад», ошибки порождали не другие ошибки, а вдохновение и красоту. Никто не опускал рук — и как они исправлялись! Как Кабальеро, начудив с выносом мяча перед первым мячом Фалькао, потом взял от него же пенальти. Как Фалькао, оплошав с 11-метровой отметки, вскоре оставил с носом Стоунса и закинул роскошный черпачок за шиворот Кабальеро. Как Стоунс ответил на свой ляп собственным голом.

И ведь смотрите — с жаром обсуждая головокружительную игру, все уже давным-давно забыли, что у «Монако» весьма ограниченные финансовые возможности. Что, когда Дмитрий Рыболовлев замахнулся было на создание суперклуба, УЕФА со своим финансовым fair play быстренько дала ему по рукам — это вам, ребята, не Китай. На первый раз — предупредила. Но если «Анжи» в схожей ситуации пустился в распродажу всего состава и так увлекся, что вылетел из РФПЛ, «Динамо» опозорилось вплоть до изгнания из еврокубков и также последующего вылета, то «Монако» просто стал жить по средствам и работать не на покупку, а на развитие и продажу. В позапрошлом сезоне установил рекорд Европы по деньгам, вырученным за одно трансферное окно. Что не помешало клубу попасть в следующую Лигу чемпионов и при этом больше не иметь никаких проблем с УЕФА….

Очень приятно, что все это — прямая заслуга нашего человека, вице-президента клуба Вадима Васильева, который руководит всей операционной и спортивной деятельностью «Монако». В один момент развернуть яхту (если мы говорим о Монако, давайте оперировать тамошней терминологией) на 180 градусов и при этом не потерять управление и уверенно повести судно дальше — не каждый так сможет.

Общаясь с Васильевым и осознавая, насколько четко и логично этот человек видит окружающий мир, понимаешь: топ-менеджер топ-клуба совершенно необязательно должен сам профессионально играть в футбол. Компетентность, стратегическое мышление, умение не поддаваться эмоциям даже в самые сложные моменты (поди не уволь Жардима после 1:6 в Лионе в предпоследнем туре и соскока на третье место в последний момент) — гораздо важнее. Все это и у Васильева, и во всей системе управления «Монако» есть. Хотя такими деньгами, как у «Ман Сити», со старым маленьким стадионом и средней посещаемостью в 10 тысяч и не пахнет. Больше-то в карликовом княжестве взять физически неоткуда.

ЧЕМУ УЧИТЬСЯ У «МОНАКО».

Когда все вокруг говорят, будто главным поворотным пунктом в матче был не реализованный Фалькао пенальти, — не соглашаюсь. Да, «горожане» тут же сравняли, и вместо 1:3 стало 2:2. Но ведь не встал после этого «Монако», совсем не встал. И второй шедевр имени Фалькао случился уже после этого, и гости опять повели в счете. Парализующий эффект не реализованного пенальти был дезавуирован.

Решающим стал суперудар Агуэро. После того, как аргентинец сделал счет 3:3, из команды Леонарду Жардима вдруг выпустили воздух. Если не считать момента у Фалькао после пятого мяча хозяев.

Отчего «Монако», так здорово игравший в первые 70 минут, развалился в последние 20, пусть резюмируют другие — желающих хватает. Я для таких выводов, если они не очевидны, предпочитаю наблюдать за игрой с трибуны стадиона, чтобы видеть всю картину. В данном случае — все это божественное полотно.

Красота, как мы знаем, спасет мир. И наш с вами, российский футбольный мир, этой самой красоте спасти бы тоже. Потому что у нас о красоте и зрелище вообще вспоминают реже, чем где бы то ни было — примерно с той же периодичностью, что о болельщиках. У нас за редчайшими исключениями и ходят на футбол в неприлично малых количествах — и играют, и забивают так же. Достаточно посмотреть на результативность лучших бомбардиров РФПЛ в большую часть сезонов.

Вот поэтому и для нас такие матчи тоже очень важны. Их надо сто раз насильно показать всем футболистам и тренерам РФПЛ как наглядное пособие, каким должен быть футбол для болельщиков. Чтобы они на него ломились.

И образец тут, считаю, — отношение к этому матчу даже не выигравшей, а проигравшей команды. Ведь это именно от гостей чаще всего зависит, каким окажется футбол. Хозяева, тем более если они обладают такими талантами и совокупным уровнем мастерства, как команды Пепа Гвардьолы, будут хотеть атаковать и забивать в любом случае. А вот «Монако»….

Ничто не берется из ничего. Теперь, думаю, тем, кто не смотрит Лигу 1, ясно, каким образом монегаски стали на сегодня самой результативной командой сезона во всех ведущих европейских лигах. Причем с огромным отрывом. У «Барселоны» — 63 (23 матча), у «Наполи» — 60 (25), у «Фейеноорда» — 59 (23), у «Реала» — 56 (21), у «Арсенала», «Ливерпуля» и «Ромы» — по 54 (25), у «Ювентуса» — 53 (25), у «ПСЖ», только что отгрузившего четыре «Барселоне» — 50 (26). Все остальные забили меньше полтинника — например, «Бавария» (46 в 21 матче), «Бенфика» (48 в 22) или «Аякс» (47 в 23).

У «Монако», который в последние несколько лет продает, а не покупает ведущих игроков, — 76 мячей в 26 матчах. Почти три за игру! На 26 больше, чем у «ПСЖ» со всеми его катарскими миллионами! Вот и в первом манчестерском тайме монегаски были волшебны. Да и большую часть второго, пусть уже позволяя хозяевам гораздо больше, — тоже прекрасны.

Мы должны учиться у «Монако» тому, как выжимать максимум из минимума. Как не разбазаривать свою молодежь а-ля Могилевец в Петербурге, а пестовать и делать на нее ставку. И зарабатывать на том, на чем можно заработать, а не ходить с протянутой рукой. И жить по средствам. Летом вот наверняка уедет тот же Фабинью. Но появится кто-то новый и уже подготовленный.

У НИХ — МБАППЕ И САНЕ. У НАС — В 24 ГОДА В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ХОДЯТ.

У них уезжают Марсьяли, Кондогбья, Карраско — тут же появляются Мбаппе. Этот потрясающий 18-летний мальчишка — свой воспитанник, между прочим. У нас в 24 еще в перспективных ходят и в час по чайной ложке в основе играют, — а тут, едва отметив совершеннолетие, пацан «между ушей» вратаря в гостевом матче плей-офф Лиги чемпионов засаживает. А помните, как в первом тайме Мбаппе развернулся вокруг своей оси, поймал на паузе защитника и нечитаемым пасом в направлении, обратном предыдущему развитию атаки, соорудил острейший подход к воротам «Сити»?

А с обратной стороны ему не менее, а то и более убедительно отвечал Сане, которому в январе стукнул аж 21. Это сборную Германии до 19 лет с ним в составе россияне Дмитрия Хомухи оставили за бортом менее двух лет назад на «Европе» в Греции. Забил тогда, помню, футболист Безденежных по прозвищу НоуМани. Сане — не забил. И после ничьей 2:2 немцы заняли последнее место в группе.

Но вернемся к «Монако». Для меня самая фантастическая история этой команды — в той радикальной перемене стиля, которая произошла при одном и том же тренере.

Когда в 2014-м Леонарду Жардим прошел в 1/8 финала «Арсенал» и нежданно для всех вышел с резко омоложенным составом в четвертьфинал Лиги чемпионов, это была сверхорганизованная, затянутая на все пояса команда. Его брали как человека, умеющего развивать молодые таланты. Но феерического общекомандного футбола не требовали. Казалось, для этого просто нет ресурсов. Да и требовательной по этой части аудиторией «Монако», в отличие от «Барсы», «Реала», да даже и «Спартака», не обладает.

Молодой португальский тренер (которого, кстати, после ухода его соотечественника Виллаш-Боаша прошлой весной очень хотел «Зенит», но он отказался), делая акцент на развитии качеств отдельных игроков, в целом начал выстраивать новую команду «от печки». А потом — взял и преобразил до неузнаваемости. С двумя чистыми форвардами при четырех защитниках сейчас немного команд в Европе играют. Еще не так давно схема 4−4−2 казалась отходящей в мир иной. Но «Монако» наряду с «Атлетико» и прошлогодним «Лестером» дают ей новую жизнь.

Мне посчастливилось быть, возможно, на первом матче сезона, когда «Монако» проявил свою сегодняшнюю идентичность. В квалификации Лиги чемпионов монегаски встречались с «Фенербахче» и на выезде проиграли — 1:2 (дубль сделал Эменике). Я попал на ответный, на «Луи II». И с первых же минут хозяева устроили вихрь, а когда он развеялся, к исходу первой 20-минутки счет был — 2:0. Потом, правда, травму получил Фалькао, а Эменике опять забил. Но «Монако» вновь взвинтил темп, выиграл — 3:1, причем мог гораздо крупнее. После чего полетела голова тренера «Фенера» Витора Перейры, а «Монако», подняв голову, зашагал к нынешнему лидерству в чемпионате Франции и плей-офф Лиги чемпионов.

Есть Гвардьола, который все свои команды (впрочем, заметим, что среди них не было ни одной без приставки «топ») переделывает под свое видение — даже если «Бавария» при Юппе Хайнкесе перед тем сделала требл. А есть Жардим, который исходит из того состава, что находится в его распоряжении. И способен слепить не то что разные, а полярные по своей философии команды.

И, к счастью, так вышло, что соприкосновение неукоснительной последовательности Пепа и непредсказуемого творчества Жардима высекло пламя, которым невозможно было не залюбоваться.

УМЕТЬ НАСЛАЖДАТЬСЯ!

… А насчет теста на отношение к жизни, с которого я начал эти заметки, конечно, не все так однозначно. Есть и второй вариант. Если вы — прожженный футбольный профессионал. Из тех, кто смотрит матчи по принципу «чем меньше ошибок — тем лучше игра». Вспоминается вечный тренерский штамп, что, мол, болельщикам такой футбол, конечно, понравится, но мы, тренеры, от него инфаркт получим.

Но в этом случае ваш идеал — это счет 0:0. Потому что абсолютно любой гол, даже самый искусный (вроде обоих мячей Фалькао или выстрела Агуэро, который все и переломил) — результат какой-то оплошности. Что уж там говорить о грубейшем ляпе Субашича при втором мяче «горожан».

Немедленно после финального свистка написав в соцсетях о людях с отрицательным зарядом, я ни капли не сомневался, что развернется полемика. И тут же получил ответ от своего доброго товарища, замечательного телекомментатора Владимира Стогниенко: «Я скучный, ворчливый и с отрицательным зарядом».

Все, кто хоть чуть-чуть знаком с Володей, подтвердят прямо противоположное. Зачем же он на себя наговаривает? А затем, что он — неисправимый поклонник итальянского футбола, причем старого образца.

Почему, кстати, старого — потому что былого тотального превалирования тактики над зрелищем и прагматизма над красотой в серии А давно уже нет. «Наполи», «Рома», да и вечный чемпион «Ювентус» тоже — какое там каттеначчо, упаси футбольный Бог! И даже в важнейших матчах, вроде недавнего «Юве» — «Интер», невозможно ни на секунду отойти от экрана, потому что обе команды 90 минут летят вперед и хотят забивать, а не «сушить» и бетонировать. Пусть даже игра и заканчивается со счетом 1:0.

Но вот есть такие адепты академического итальянского футбола, для которых 1:0 даже не от Аллегри, а от Капелло, милее 5:3. Наверное, что-то в этом есть. Однако мне — не понять. Тренеры смотрят на игру со своей колокольни, и, если искусством неуязвимой обороны восхитится условный Бердыев — это доступно моему пониманию.

Для большинства из них в футболе есть один бог — Его Величество Результат. Таких, как Гвардьола или Бесков, который мог метать громы и молнии после победы при некачественной игре, сейчас единицы. И во времена, когда владельцы и президенты не готовы ждать, а среднее пребывание тренера в команде составляет 16 месяцев, иного, наверное, и не может быть.

Но зрителю и нашему брату журналисту добиваться результата любыми средствами ведь не надо! А надо — наслаждаться. Нет, мы не с непальских гор спустились, знаем, что такое наслаждение и от классного подката, и от умного перестроения. Однако все же, мне кажется, куда более естественно кайфовать от созидания, а не разрушения, от игры в мяч, а не против мяча.

О вкусах, вопреки известной присказке, — спорят! Поэтому спасибо коллеге Стогниенко за его фразу. Ведь кто не спорит — тому, выходит, все равно. Тому неинтересен футбол.

По мне, было бы еще лучше, если бы сразу после пятого мяча «Сити» Фалькао оформил хет-трик — и матч закончился вообще 5:4. Не заслуживал «Монако» поражения в два мяча, ну никак не заслуживал. Да и цифры о том говорят: если по ударам в створ — равенство (6:6), то мимо ворот монегаски пробили опять же шесть раз, а «Сити» — ноль! В Манчестере!

На Фалькао ведь в том самом Манчестере, только в другой его части, давно крест поставили. Как и в Лондоне. А он вернулся в Монако — и стал тем самым снайпером, который, выражаясь языком Валерия Карпина, «в Россию не поедет». Где Радамель когда-то за полгода до ЧМ-2014 сломался — там и возродился. И забивает — на бреющем ли полете, черпаком ли.

Помню домашний матч «Монако» с ЦСКА, когда вначале Фалькао чувствовал себя не уверенно, а потом забил — и раскочегарился, и сделал дубль, и его было не остановить. А весь «Монако» просто смел красно-синих в их однозначно худшем матче этой Лиги. Во всех остальных встречах ЦСКА либо бился на равных, либо по крайней мере оказывал достойное сопротивление. Но не на «Луи II». Фалькао же в межсезонье после возвращения из Англии Жардим доверил капитанскую повязку — и то, во что уже почти никто не верил, свершилось.