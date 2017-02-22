Несмотря на то, что, как правило, игры этого турнира, проходят по четвергам, в связи с большим количеством команд, играющих в четверг, организаторы решили разбить Лигу Европы на два дня.

В нашем случае сути дела данный эпизод не меняет. Первый матч в Солониках закончился для ПАОК сокрушительным поражением от немецкого гранда со счетом 0:3. Эта игра показала, насколько сильно уровень чемпионата Греции уступает Бундеслиге.

У «Шальке», что тогда, что сейчас — серьезные проблемы в родном чемпионате. Команда отстает от зоны еврокубков аж на 8 очков. Совершенно очевидно, что сезон для клуба потерян, и летом «Шальке» ждет серьезная перестройка. В связи с этими неблагоприятными событиями команда Маркуса Вайнцирля делает серьезную ставку на Лигу Европы, и чем дальше команда пройдет, тем больше денежное вознаграждение, да и тренера могут помиловать.

Состав «горняков» более чем приличный. Понятно, что ушедший в московский «Локомотив» Фарфан, помочь уже не сможет. Однако в команде есть Хунтелаар, Калиджури, Бадштубер. Но больше всего тренер рассчитывает на недавно пришедшего из «Тоттенхэма» алжирца Набиля Бенталеба, который был продан английским клубом вынуждено, так как «шпорам» надо было пополнить бюджет, да и цену немцы предложили довольно солидную.

Впрочем, счет первого матча для «Шальке» настолько комфортный, что Вайнцирль скорее всего будет экспериментировать с составом на поле. Не исключено, что тренер вообще может выставить и второй состав, хотя верится в это с трудом: так как Маркус тренер прагматик и сильно рисковать не станет, несмотря на мега-комфортный счет в свою пользу. При этом, то, что состав будет нетипичный для рядовых матчей бундеслиги, у многих сомнения не вызывает.

Чем ответит ПАОК?

Сразу вспоминается матч Лиги Чемпионов в 2004 году между «Миланом» и «Депортиво», кто не знает — напомню. Первый матч той пары закончился 4:1 в пользу «Милана», затем в ответной игре «Депортиво» уничтожила «Милан» со счетом 4:0.

В данном случае отыгрываться ПАОК придется отыгрываться со счета 0:3. Ситуация похожая, но не совсем.

ПАОК, откровенно говоря, по составу уступает «Шальке». В клубе просто нет игроков, способных решить эпизод в одиночку, игра клуба исключительно командная. Хотя это не всегда плохо, однако первая игра показала, что взаимопонимание между партнерами очень слабое, поэтому ярко выраженный лидер ПАОК не помешал бы, но его, увы, нет.

ПАОК на сегодняшний день единственный конкурент «Олимпиакосу» в чемпионате Греции, правда отстает от лидера на 9 очков. Репутация команды Владимира Ивича неплохая. Команда довольно много забивает чуть ли не в каждом матче, имея беспроигрышную серию из семи матчей и забив за 21 игру 33 мяча. Но одно дело отгружать по 4 мяча «Верии», другое дело — играть с большим немецким клубом, пусть даже занимающим позицию в середине турнирной таблице. Единственное, на что может рассчитывать ПАОК, это то, что «Шальке» расслабится и будет действовать вальяжно в обороне.

Задача у греков очень непростая — не пропустить, и при этом забить 3 мяча в Гельзенкирхене при полном стадионе болельщиков «рурского» клуба. Вся статистика и логика предстоящей игры против греческой команды. Но терять им нечего, тем более, в футболе со счета 0:3 отыгрывались и не раз.