Классон: Понял, что не будем играть в глупый футбол

Первый матч с «Фенербахче» «Краснодар» выиграл благодаря единственному голу своего новичка Виктора Классона. В интервью «Чемпионату» он вспоминает тот момент и рассказывает, почему футбол «Барселоны» ему нравится меньше, чем немецкий стиль.



— Я уже понял, что мы никогда будем играть в глупый футбол, использовать непонятные кроссы и надеяться на отскоки, — говорит швед. — В «Краснодаре» всё продумано. Когда Мартынович получил мяч, я уже понимал, как будет развиваться атака, и знал зону, в которую пойдёт пас. Всё было отработано на тренировках, гол получился не просто так.



— Вы часто забивали головой в Швеции?

— Очень редко. Может быть, по разу за сезон, но точно не «рыбкой».



— Это один из лучших голов в вашей карьере?

— Не назову его таким. Точно были поинтереснее. Лет пять назад во второй лиге мы разыгрывали мяч в центре после пропущенного гола. Я думал отдать пас, но обыграл первого, прошёл еще двух, ну… и так добежал до чужих ворот. Вот этот гол навсегда запомню, хотя на нынешнем уровне повторить его будет сложно.



— За первый гол в России обычно накрывают стол. Вы уже успели?

— Правда?! Есть традиция, что нужно сделать что-то для команды? Я не знал. Думаю, лучше бы нам отметить победу нам «Фенербахче» — с удовольствием организую торжество… Но гол правда был очень важен для меня. Забить на 4-й минуте в первом же матче — об этом я вряд ли мог даже мечтать.



— До перехода в «Краснодар» вы ведь намного больше слышали о «Фенербахче».

— Конечно, это логично — турецкий клуб приобретает сильных игроков, известен в Европе давно.

— Но выглядел слабее.

— Вот это, честно, немного удивило. Всё-таки я до конца не понимал силу новой команды, нужно было всё посмотреть, проверить, хоть в Швеции мне и говорили, что Россия — реально хороший вариант. Мне кажется, что с «Фенербахче» мы контролировали игру, могли забить больше и почти ничего не дали создать сопернику. Да, гости больше владели мячом, но «Краснодар» прессинговал и успешно контратаковали. Мне нравится такой стиль.



— Раньше «Краснодар» сравнивали с «Барсой», сейчас он переходит на более быстрый вариант футбола.

— Мне тоже нравится агрессия, стремительные атаки, прессинг, открытый стиль. Так сейчас играют в Германии. «Барса» же держит мяч, меньше даёт создать соперникам. Не скажу, что такой футбол скучен, но он для меня не так привлекателен.