Сказка с несчастливым концом. К матчу «Севилья» — «Лестер»
Обозреватель «Советского спорта» Сергей Подгорнов пытается разобраться, есть ли шансы у находящегося в крутом пике «Лестера» в сражении с «Севильей», которая в своем чемпионате наступает на пятки «Реалу» и «Барселоне».
Все хорошее
Клаудио Раньери, еще недавно излучавший невероятную уверенность и спокойствие, сейчас напоминает виртуозного жонглера, страдающего нарушениями координации движений. Он упорно пытается повторить то, что ему так легко
Несмотря на катастрофу в чемпионате и вылет из Кубка Англии от «Миллуола», итальянец прячет отчаяние за красивыми словами.
«Я уже забыл о чемпионстве. Я возвращаюсь и хочу достичь
Он вроде бы пытается не допустить паники среди игроков, хочет настроить их на битву. Но в глубине души Раньери прекрасно понимает состояние футболистов «Лестера» — совершив невозможное, любой человек преодолевает свой эмоциональный пик и после этого наступает полнейшее опустошение.
Наполнить своих игроков
В таком положений самый неожиданный футбольный чемпион 21 века пребывает на протяжении всего сезона. Да, есть Лига чемпионов, в которой вроде бы зажгли, заняли первое место в группе, но, объективно, «Лестер» попал в слабейший квартет этого розыгрыша, что стало для них последним реверансом Фортуны.
Главные проблемы команды Раньери вскрыла последняя игра с «Порту», безвольно проигранная на «Драгау» со счетом 0:5. При этом винить во всех бедах англичан психологию и недостаток мотивации в корне неправильно. Тут целый набор чисто футбольных причин. Это и потеря Канте, и плохая форма лидеров, вкупе с резко потяжелевшим и постаревшим центром обороны, и напрочь заваленная селекция.
Оглядываясь на соперника «Лестера» по 1/8 финала ЛЧ, окончательно утверждаешься во мнении, что дочитываешь последние страницы красивой сказки, у которой, видимо, не самый счастливый конец. Потому что там «Севилья», которая вплотную следует в таблице Ла Лиги за мадридским «Реалом» и «Барселоной», а в группе засушила 5 матчей из 6-ти.
Тренирует испанцев помешанный на тактике Хорхе Сампаоли — один из самых заметных и обсуждаемых тренеров в мировом футболе прямо сейчас. Он никого не боится и ставит свою игровую философию выше всего. Игра от соперника — не для него. Только компактность, только контрпрессинг, только максимальная интенсивность!
Это стиль охотника, идущего на зверя в загоне. Запугать, затравить, заставить ошибаться и давать пространство. За счет великолепного командного движения «Севилья» не прощает позиционных просчетов, стремглав атакуя через свободные зоны.
Сложно представить, что этому может противопоставить нынешний «Лестер», который с трудом выдерживает любое давление. Сложно, но можно. «Севилья» при Сампаоли весь сезон играет с экстремально высокой линией защиты, в которой игроки располагаются очень узко,
Кому как не Раньери с его широкими 4−4−2 знать, как надавить на эти болевые точки испанцев. Главное оружение — это минимум контроля на своей половине поля, быстрая доставка мяча во фланги и длинные забросы в надежде на то, что Варди вспомнит о том, что
Кроме того, «Лестер» просто обязан перекрыть кислород Нзонзи, через которого строится большинство позиционных атак «Севильи». Дринкуотеру и Ндиди потребуется активная помощь фланговых полузащитников в оборонительной фазе, чтобы добиться максимальной плотности в центре поля.
Испанцы не очень здорово чувствуют себя, когда не могут разыгрывать мяч в опорной зоне и выводить его на свободное пространство. Нельзя позволять «Севилье» перегружать фланги и отдавать передачи между линиями, для этого англичанам нужно прессинговать как можно выше.
Команда у Раньери обученная, что доказал прошлый сезон. В конце концов, в одной игре возможно все. Станет ли она в случае успеха переломной для «Лестера»? Вряд ли. Но совершенно точно позволит завершить сезон фразой — «это была славная охота, парни».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter