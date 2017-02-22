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22 февраля 2017, 14:29 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Руководство «Ювентуса» оштрафует Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри будет оштрафован.

С таким заголовком вышла в свет газета Tuttosport.

Накануне итальянский специалист сообщил, что защитник Леонардо Бонуччи не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Причина тому — ссора между футболистом и тренером. Несмотря на то что руководство поддержало решение Аллегри, специалист также будет оштрафован.

Ссора между Бонуччи и Аллегри произошла во время матча 25-го тура итальянской Серии А с «Палермо» (4:1).

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