Руководство «Ювентуса» оштрафует Аллегри

С таким заголовком вышла в свет газета Tuttosport.



Накануне итальянский специалист сообщил, что защитник Леонардо Бонуччи не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Причина тому — ссора между футболистом и тренером. Несмотря на то что руководство поддержало решение Аллегри, специалист также будет оштрафован.



Ссора между Бонуччи и Аллегри произошла во время матча 25-го тура итальянской Серии А с «Палермо» (4:1).