«Краснодар» отпразднует день рождения в Турции

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Результат первого матча противостояния стал во многом неожиданным — едва ли кто мог предположить, что краснодарскому клубу даже на своем поле удастся полностью сдержать грозную атаку «Фенербахче», одержав победу с минимальным счетом.

Причем забили в той встрече «быки» уже на четвертой минуте — отличился новичок клуба Виктор Классон. Могли подопечные Игоря Шалимова в дальнейшем и увеличить преимущество, однако сделать этого все же не получилось — то спасал голкипер гостей Волкан Демирель, то сами представители россиян не реализовывали свои шансы.

На данный момент ясно одно: в ответном поединке «Краснодару» ни в коем случае нельзя пытаться играть «на ноль».

Ведь практически нереально представить, что турки при сумасшедшей поддержке родных трибун, которые едва ли не в одиночку могут сломить непривыкших к такому давлению краснодарцев, не сумеют отличиться на почти 60-тысячном стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» хоть единожды.

Правда, в стане клуба из РФПЛ думают несколько иначе. Так, например, вратарь «быков» Станислав Крицюк перед игрой в Стамбуле заявил, что его партнерам нужно постараться максимально надежно сыграть сзади.

«Знаете, один гол в наши ворота, и уже счет в противостоянии будет равным. Лучше было бы дома забить второй мяч, ведь были шансы, — посетовал страж ворот. — В ответной игре надо будет надежнее сыграть сзади и постараться забить, чтобы до конца матча не находиться в напряжении. Любой гол — и все придется начинать заново».

«Мы изучили соперника, готовились играть от себя в первом матче, — подчеркнул наставник российской команды Шалимов. — Не скажу, что счет вышел прямо очень комфортным, но задачу не пропустить мы все же выполнили. В Стамбуле нас ждет тяжелейшая игра, мы это все понимаем, однако готовы к ней достаточно хорошо».

Визави Шалимова Дик Адвокат, в свое время работавший с питерским «Зенитом» и сборной России, в свою очередь, выразил уверенность в том, что у его коллектива есть все шансы на выход в следующий раунд турнира.

«По текущему результату у нас есть все шансы перед ответным матчем. «Краснодар» играл дома, где и стены помогают, на своем поле «Фенербахче» действует лучше и обыгрывает сильные команды.

Мы наладим качество игры и постараемся в Стамбуле склонить чашу весов на свою сторону, — передает слова голландца пресс-служба «Краснодара».

Нельзя не отметить, что в пользу турецкого клуба перед ответным поединком говорит и тот факт, что матч в Краснодаре из-за травмы пропустил один из наиболее звездных игроков стамбульцев Робин ван Перси, однако в предстоящей встрече на поле он, скорее всего, появится, что, конечно, доставит дополнительных проблем обороне «быков». В то же время значимые потери есть у россиян — из-за повреждений не сыграют Марат Измайлов, Павел Мамаев и Сергей Петров.

Правда, в национальном чемпионате дела у «Фенера» в последнее время идут не так гладко —.

одна из самых титулованных команд страны после 21 тура идет всего лишь четвертой, уступая сразу трем заклятым соседям — «Бешикташу», «Галатасараю» и ФК «Истанбул Башакшехир».

Причем в последних трех матчах первенства подопечным Адвоката удалось набрать лишь два очка — за разгромным поражением от не самого могучего «Кайсериспора» (1:4) последовали ничьи с «Бурсаспором» (1:1) и «Касымпашой» (0:0).

«Краснодар», который 22 февраля празднует свой всего девятый день рождения, занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая после 17 игр от лидирующего «Спартака» на 12 очков, но едва ли на это стоит обращать внимание перед встречей с «Фенербахче» — все же последний поединок чемпионата России был сыгран еще в начале декабря минувшего года, после чего футболисты успели и вдоволь отдохнуть, и провести учебно-тренировочные сборы.

Предстоящую игру в одном из красивейших городов мира обслужит польская бригада арбитров во главе с 33-летним Павелом Рачковски. Помогать ему будут Томаш Листкевич и Михал Обукович, а также Томаш Мусял и Томаш Квятковски. Примечательно, что.

на матчах «Краснодара» и «Фенера» судья ранее никогда не работал, да и вообще лицензию ФИФА получил всего лишь четыре года назад,

что, безусловно, вызывает некоторые вопросы о его назначении на далеко не самую простую для обслуживания игру.

Остро перед отправлением российского коллектива в Стамбул обсуждался и вопрос безопасности, однако в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заверили, что беспокоиться не о чем — все необходимые меры предосторожности якобы точно будут приняты принимающей стороной.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/16 финала, 22.02.2017, 20:00 -:- Фенербахче Краснодар

Напомним, что в минувшем году от рук турецких болельщиков едва не пострадали футболисты московского «Локомотива» и вся отечественная делегация, прибывшие на берега Босфора на встречу со все тем же «Фенербахче».

Тогда автобус с российскими фанатами закидали камнями, не сумели помешать этому даже усиленные меры безопасности.

Матч «Фенербахче» — «Краснодар» состоится 22 февраля и начнется в 20:00 по столичному времени.