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22 февраля 2017, 13:42 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Каррера: Сарри сумел заменить Игуаина не только другими игроками

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера проанализировал игру «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3) и поделился ожиданиями от ответной встречи.

Кроме того, Каррера считает, что наставнику неаполитанцев Маурицио Сарри удалось решить нелёгкую задачу в атаке после того, как аргентинский нападающий Гонсало Игуаин перешёл в туринский «Ювентус».

«Наполи» играет достойно в чемпионате Италии. Команда не ударила лицом в грязь и в матче с «Реалом». У них были шансы поразить ворота соперника, и в ответной игре «Наполи» может доставить испанцам немало головной боли. Сарри сумел заменить Игуаина не только другими игроками, но и верными тактическими схемами, — сказал Каррера в интервью Radio CRC.

Ответная игра между «Наполи» и «Реалом» состоится 7 марта на поле итальянского клуба.

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