Каррера: Сарри сумел заменить Игуаина не только другими игроками

Кроме того, Каррера считает, что наставнику неаполитанцев Маурицио Сарри удалось решить нелёгкую задачу в атаке после того, как аргентинский нападающий Гонсало Игуаин перешёл в туринский «Ювентус».



«Наполи» играет достойно в чемпионате Италии. Команда не ударила лицом в грязь и в матче с «Реалом». У них были шансы поразить ворота соперника, и в ответной игре «Наполи» может доставить испанцам немало головной боли. Сарри сумел заменить Игуаина не только другими игроками, но и верными тактическими схемами, — сказал Каррера в интервью Radio CRC.



Ответная игра между «Наполи» и «Реалом» состоится 7 марта на поле итальянского клуба.