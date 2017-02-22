«А кто способен сыграть с ними на ноль?» Гвардиола шокирован игрой «Монако»

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— Соперник предоставил нам не так много пространства, — говорит специалист. — При этом мои игроки оставляли за собой очень много свободных зон. В любом случае, это был великолепный матч.

Люблю играть в атакующем стиле, но то же самое касается и нашего соперника Вы сами видели, что из этого вышло. Думаю, ради таких матчей руководство «Сити» и пригласило меня в команду. В любом случае, футбол — изумительная штука, — заявил испанец.

Также наставник «горожан» выразил мнение, что французский клуб способен забить гол любому сопернику в Европе.

— Об этой игре можно говорить бесконечно. Мы видели, как обе команды переживали взлеты и падения. Думаю, «Сити» атаковал неплохо, однако, мы не оказывали никакого давления на соперника. Знаете почему? В этом заслуга «Монако».

Хотел бы посмотреть, сколько команд в Европе сумеют сыграть против такого клуба, не пропустив ни одного мяча. Очевидно, в этой команде собраны фантастические игроки.

Шесть или семь футболистов «Монако» атаковали нас на протяжении всей игры, однако, я повторюсь, никогда прежде я не видел команду, в которой собраны такие исполнители. Они играли великолепно до финального свистка, — сказал Гвардиола.

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Не мог наставник «Сити» не похвалить своих подопечных. Все-таки, его игроки сумели переломить ход матча, проигрывая со счетом 1:2.

— Мы сразу поняли, что соперник собирается действовать на контратаках. Конечно, это непросто, а в начале матча «Монако» высоко прессинговал. Тем не менее, «Сити» создал достаточно опасных моментов, и я не знаю, есть ли в Европе команды, которые способны создать столько шансов у ворот этого клуба, — сказал Гвардиола.

Также Хосеп не оставил без внимания сейв вратаря «горожан» Вилли Кабальеро, который сохранил интригу в матче.

— Конечно, в тот момент нам было очень тяжело, но Вилли совершил отличный сейв. Думаю, каждый должен поздравить его с этим. Конечно, я больше рад результату, чем мой коллега Леонарду Жардим (наставник «Монако» — прим. Редакции), но посмотрим, что случится в ответной игре.

Сейчас мы немного отдохнем, а позже начнем подготовку к игре в чемпионате Англии, — заключил главный тренер английского клуба.