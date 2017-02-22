Голепад Лиги Чемпионов и бесславный вылет юношеского «Динамо». Главные новости за 21 февраля

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сериал под названием «Лига Чемпионов» подарил два новых увлекательных эпизода. «Манчестер Сити» принимал «Монако» и был в шаге от большого конфуза. Гости дважды выходили вперед и могли увеличить преимущество до двух голов, однако Кабальеро парировал пенальти от Фалькао. В конце концов, команда Гвардиолы выровняла положение, а затем забила еще дважды усилиями Стоунза и Сане. В итоге — 5:3 в пользу «Манчестер Сити».

Не менее остросюжетным оказался матч «Байер» — «Атлетико». В первом тайме Сауль Ньигес и Антуан Гризманн обеспечили гостям существенное преимущество. Сразу после перерыва Белльараби один мяч отыграл, однако Гамейро восстановил разницу в два гола, реализовав пенальти. После автогола Савича «Байер» с удвоенной энергией бросился отыгрываться, но пропустил четвертый мяч от Торреса.

Путь киевского «Динамо» в Юношеской лиге УЕФА закончился на стадии 1/8 финала. Команда Юрия Мороза была разбита в Амстердаме местным «Аяксом». Уже на 11-й минуте киевляне пропустили первый мяч от Сирхейса. Он же установил окончательный счет 3:0 на 88-й минуте, еще один гол провел Де Вит. Фамилии ничего не говорят, однако, скорее всего, именно они будут года через 3−4 сверкать в составах европейских грандов, тогда как бело-синие все еще будут ходить в перспективных.

Сборная Украины может не ограничиться одним матчем с Хорватией в марте. Тренерский штаб сине-желтых рассматривает возможность проведения контрольного поединка 28 марта. Вероятным соперником нашей сборной называется Албания, при этом если игра состоится, то на нейтральном поле. Стоит добавить, что перед Евро Украина обыграла Албанию со счетом 3:1.

А вот юношеская сборная получила нового тренера. У Владимира Цыткина закончился контракт с ФФУ, и на его должность был назначен Владимир Езерский — бывший игрок «Карпат», «Динамо», «Днепр», «Шахтер», «Таврии» и «Зари». Последним его местом работы был «Днепр», в котором Владимир ассистировал Мирону Маркевичу. Уже в марте сборную Украины U-19 ждут матчи отбора к Евро-2017.

Отменой трансляции на канале 2 + 2 матча «Черноморец» — «Карпаты» компания «1+1 Медиа» не ограничилась. Во второй части сезона были отменены трансляции еще 13 поединков, правда, пока не уточняется каких именно. Напомним, что канал 2+2 является официальным транслятором клубов «Динамо», «Заря», «Днепр», «Карпаты», «Волынь» и «Черноморец».

Киевское «Динамо» никак не может избавиться от Александра Гладкого. По крайней мере, так утверждают некоторые СМИ, по данным которых форварда были готовы приобрести российские «Крылья Советов». Но Гладкий от такого варианта продолжения карьеры отказался, из-за чего был отправлен в дубль. Остается добавить, что Александр за 11 матчей в составе «Динамо» так и не смог забить хотя бы один гол.

Не все гладко складывается в отношениях между Мирчей Луческу и питерским «Зенитом». СМИ утверждают, что бывший тренер «Шахтера» может потерять работу, если не сможет пройти «Андерлехт» в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что в первом матче бельгийская команда победила со счетом 2:0.

Между тем, главной новостью вчерашнего дня в Англии стала история резервного вратаря «Саттона» Уэйна Шоу. 45-летний голкипер, который поражает своими габаритами, съел пирог во время кубкового матча с «Арсеналом» прямо на скамейке запасных, что показали в прямом эфире. Однако как оказалось, один из букмекеров открыл линию на данное событие, поэтому некоторые из друзей Шоу нагрели на этом руки (коэффициент был 8 к 1). Ситуация получила огласку, после чего «Саттон» был вынужден прекратить сотрудничество с Шоу.