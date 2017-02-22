Герой футбольного дня. Серхио Агуэро / Радамель Фалькао

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Вчерашний футбольный день (точнее, вечер) подарил праздник ценителям этой замечательной игры. Четыре команды, которые вступили в свой бой в 1/8-й финала, оправдали свое пребывание на этой стадии турнира. Закрываться в защите, отсиживаться у своих ворот, ждать из моря погоды никто не собирался. Бой, бой и еще раз бой.

В этих двух матчах выделяется ряд персон, которые заслужили особого внимания к себе. Здесь и Кевин Гамейро, который после пятиминутного хет-трика в матче Примеры получил место в основном составе и выдал прекрасную игру. Здесь и наш старый знакомый Александер Драгович, который оказался причастен к трем из четырех пропущенных леверкузенским «Байером» голов. Здесь и Даниэль Субачиш, который провел не лучший свой поединок в Манчестере. Наконец, Хосеп Гвардиола, который удивил решением выставить на левом фланге защиты Фернандиньо. Но самыми яркими, пожалуй, были нападающие «Манчестер Сити» и «Монако», два лидера атакующих звеньев своих команд Серхио Агуэро и Радамель Фалькао.

31-летний колумбиец в этом сезоне переживает вторую молодость в составе «Монако». Так много Радамель не забивал со времен выступления за мадридский «Атлетико». В «Монако» Фалькао перешел летом 2013-го года, но провел в составе монегасков два невнятных сезона. Мучили травмы, не удовлетворяли амбиции команды, не было поддержки тренера и понимания с руководством. Неудачным оказался и английский опыт. Казалось, что мосты сожжены и Фалькао ждет Китай или МLS. Но он вернулся в «Монако» после аренды и вспыхнул новыми красками — 23 гола во всех турнирах.

«Фалькао — выдающийся нападающий, он снова это доказал, несмотря на то, что до этого в Англии у него не все получалось. Но и Агуэро — форвард мирового уровня. Впереди еще 90 минут — в этом противостоянии пока ничего не решено»….

Леонарду Жардим, главный тренер «Монако».

Во вчерашнем поединке Радамель стал автором дубля. Один из голов — искусный, изысканный, элегантный (подсечка через вратаря).

Ложка дегтя — это нереализованный пенальти. Леонарду Жардим справедливо отмечает важность того эпизода. Забей Фалькао с «точки» — и соперник мог сломаться. Но сложилось так, как сложилось.

Ответ Куна Агуэро был не менее впечатляющим — два гола и одна результативная передача. Он не заработал пенальти, хотя претендовал на него в момент выхода один на один с Субашичем. Зато он стал одним из самых полезных игроков МС в плоскости нанесенных по воротам соперника ударов. Три из четырех выстрелов были точными, два — результативными. Один — изысканный гол, забитый ударом с полуразворота.

Воистину, это была выдающаяся игра двух классных команд. А Фалькао с Агуэро только добавили огня там, где и без того было жарко.