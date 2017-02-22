Обгонит ли Ибрагимович Суареса? Сыграет ли Швайнштайгер? Все о матче МЮ в ЛЕ

«Советский спорт» собрал самые интересные факты и комментарии перед игрой во Франции.

Первым делом обратим внимание на комментарий полузащитника «МЮ» Поля Погба и заявление наставника английского клуба Жозе Моуринью, который считает, что выход в следующую стадию турнира его команде пока не гарантирован, хотя, как мы помним, первая игра завершилась разгромной победой «красных дьяволов» (3:0).

«Игра на “Олд Траффорд”? Это был сумасшедший матч, поскольку мы очень хотели победить, — говорит Поль Погба. — “Юнайтед” пытался забить, как можно больше, чтобы нам было легче в ответной встрече, но я думаю, что пока рано делать какие-то выводы о нашем противостоянии. “Сент-Этьену” есть, что сказать нам», — отметил 24-летний француз.

«У меня огромный опыт в футболе, — рассказывает Жозе Моуринью. — Помню, как мой «Челси» проигрывал «Тоттенхэму» со счетом 3:0, а после перерыва нам удалось сравнять счет. Будучи тренером «Реала», мне пришлось готовить команду к игре с «Галатасараем» в Лиге чемпионов. На своем поле мы выиграли со счетом 3:0, однако, в гостях уступили, пропустив три мяча.

Поэтому еще ничего не решено, — продолжает специалист. — Я прошел через многое, и знаю, о чем говорю. Сейчас важно настроиться на игру, не забывать о защите, и при этом постараться забить гол, который поставит «Сент-Этьен» в очень тяжелое положение, — сказал Моуринью перед игрой.

Интересно, что 35-летний форвард «Юнайтед» Златан Ибрагимович, перешедший в команду минувшим летом из «ПСЖ», отлично знаком с «Сент-Этьеном», поскольку долгое время выступал в чемпионате Франции.

Да, в списке лучших бомбардиров Лиги Европы Ибрагимович занимает 14-е место (в его активе 5 голов в шести матчах — прим. Редакции), но зато шведский нападающий может упрочить свое положение в списке лучших снайперов Европы. Сейчас на счету Златана 36 матчей, 24 гола и 7 голевых передач, а, например, у форварда «Барселоны» Луиса Суареса всего на один гол больше.

Сможет ли форвард «МЮ» догнать своего коллегу из каталонского клуба?

Помимо слов Погба и Моуринью, а также возможного гола от Ибрагимовича, будет интересно, кого Жозе выпустить в основе. Особенно это касается защитной линии.

Мы знаем, что португалец не взял с собой Люка Шоу, сказав, что тот должен больше работать на тренировках, но также известно, что вместе с «Юнайтед» во Францию отправились Эрик Байи, Крис Смоллинг, Маркос Рохо, Дэйли Блинд и Антонио Валенсия.

Скорее всего, защищать свои ворота от нападающих «Сент-Этьена» будут Смоллинг, Байи, Валенсия, а вот с четвертым защитником пока не все понятно. Кого выберет Моуринью: Блинда или Рохо? Хороший вопрос, но мы помним, что положение голландца стало намного хуже после проигранного дерби с «Манчестер Сити».

Даст ли шанс португалец Блинду?

Другая интрига этой встречи — выход на поле полузащитника Бастиана Швайнштайгера, который после прихода Жозе Моуринью на тренерский мостик, пережил самый настоящий кошмар.

Хотя, и сейчас дела 32-летнего чемпиона мира складываются не лучшим образом (на данный момент немец провел лишь 3 матча — прим. Редакции), но сегодня у него действительно есть шанс сыграть в Лиге Европы.

Главное, как говорил Моуринью, чтобы «Юнайтед» забил, и тогда уже никаких шансов у «Сен-Этьена» просто не будет. Вы можете себе представить, что английский клуб проиграет со счетом 5:1?

Будем надеяться, что наставник «Юнайтед» все же даст шанс опытному игроку.

И последнее: сегодня, скорее всего, на поле появится молодой нападающий «Юнайтед» Маркус Рэшфорд, который продолжает борьбу за место в основе. Да, при Луи ван Гале, который и дал ему возможность выступать в составе первой команды, англичанин играл намного чаще, но сейчас все не так-то просто.

Но самое интересное — сможет ли Рэшфорд забить свой первый гол в еврокубках. Сейчас на его счету 5 матчей и одна голевая передача.