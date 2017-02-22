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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/28861104/
22 февраля 2017, 11:47 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Юрист: УЕФА может запретить всем украинским клубам играть в еврокубках

УЕФА может дать запрет всем украинским командам на выступление в европейских клубных турнирах.

<span class=error>УЕФА</span> может дать запрет всем украинским командам на выступление в европейских клубных турнирах. Увеличить
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Об этом сказал украинский футбольный юрист Дмитрий Коробко после того, как стало известно, что «Карпаты» выиграли дело против федерации футбола Украины во Франковском суде Львова и нарушили все нормы ФИФА и УЕФА, которые требуют, чтобы государство не вмешивалось в футбольные дела.

«Карпаты» выиграли иск по делу бывшего игрока клуба Владимира Гудымы в районном суде. Суд также отменил штраф, ранее наложенный ФФУ на «Карпаты».

«Карпаты» открыли ящик Пандоры. Уже завтра любое решение ФФУ может быть опротестовано в каком-то районном суде Украины. УЕФА на такое глаза не закроет, так начнёт действовать, чтобы другие команды не шли путем «Карпат». Нарушение серьёзное, потому что фактически государство вмешалось в футбол, что противоречит всем нормам ФИФА и УЕФА.

И если говорить о последствиях, то они могут быть более серьёзные: УЕФА может запретить всем нашим клубам выступать в еврокубках или приостановить членство ФФУ. В подобных ситуациях УЕФА не будет вести дела с «Карпатами», а с ФФУ. В Киев поступит сигнал из Швейцарии, мол, вы должны справиться с клубом-мятежником. И если федерация не справится, то получит санкции от УЕФА, — цитирует Коробко «Плюс спорт».
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