Юрист: УЕФА может запретить всем украинским клубам играть в еврокубках

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Об этом сказал украинский футбольный юрист Дмитрий Коробко после того, как стало известно, что «Карпаты» выиграли дело против федерации футбола Украины во Франковском суде Львова и нарушили все нормы ФИФА и УЕФА, которые требуют, чтобы государство не вмешивалось в футбольные дела.

«Карпаты» выиграли иск по делу бывшего игрока клуба Владимира Гудымы в районном суде. Суд также отменил штраф, ранее наложенный ФФУ на «Карпаты».



«Карпаты» открыли ящик Пандоры. Уже завтра любое решение ФФУ может быть опротестовано в каком-то районном суде Украины. УЕФА на такое глаза не закроет, так начнёт действовать, чтобы другие команды не шли путем «Карпат». Нарушение серьёзное, потому что фактически государство вмешалось в футбол, что противоречит всем нормам ФИФА и УЕФА.