Юрист: УЕФА может запретить всем украинским клубам играть в еврокубках
УЕФА может дать запрет всем украинским командам на выступление в европейских клубных турнирах.
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Об этом сказал украинский футбольный юрист Дмитрий Коробко после того, как стало известно, что «Карпаты» выиграли дело против федерации футбола Украины во Франковском суде Львова и нарушили все нормы ФИФА и УЕФА, которые требуют, чтобы государство не вмешивалось в футбольные дела.
«Карпаты» выиграли иск по делу бывшего игрока клуба Владимира Гудымы в районном суде. Суд также отменил штраф, ранее наложенный ФФУ на «Карпаты».
«Карпаты» открыли ящик Пандоры. Уже завтра любое решение ФФУ может быть опротестовано в
И если говорить о последствиях, то они могут быть более серьёзные: УЕФА может запретить всем нашим клубам выступать в еврокубках или приостановить членство ФФУ. В подобных ситуациях УЕФА не будет вести дела с «Карпатами», а с ФФУ. В Киев поступит сигнал из Швейцарии, мол, вы должны справиться с
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