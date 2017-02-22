«Зенит» в преддверии матча с «Андерлехтом» провёл тренировку в полном составе
Сегодня утром в тренировочном центре «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургского клуба в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
На тренировке присутствовали все игроки основного состава. Нападающий Александр Кержаков, пропустивший третий сбор команды, занимался вместе со всеми.
Матч «Зенит» — «Андерлехт» состоится 23 февраля. Начало запланировано на 21:00 по московскому времени. В первой игре в Бельгии петербуржцы уступили со счётом 0:2.
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