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22 февраля 2017, 11:45 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Зенит» в преддверии матча с «Андерлехтом» провёл тренировку в полном составе

Сегодня утром в тренировочном центре «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургского клуба в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

На тренировке присутствовали все игроки основного состава. Нападающий Александр Кержаков, пропустивший третий сбор команды, занимался вместе со всеми.

Матч «Зенит» — «Андерлехт» состоится 23 февраля. Начало запланировано на 21:00 по московскому времени. В первой игре в Бельгии петербуржцы уступили со счётом 0:2.

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