«Зенит» в преддверии матча с «Андерлехтом» провёл тренировку в полном составе

На тренировке присутствовали все игроки основного состава. Нападающий Александр Кержаков, пропустивший третий сбор команды, занимался вместе со всеми.



Матч «Зенит» — «Андерлехт» состоится 23 февраля. Начало запланировано на 21:00 по московскому времени. В первой игре в Бельгии петербуржцы уступили со счётом 0:2.