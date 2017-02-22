Да здравствует Франция, дайте Марсельезу! Колонка Николая Роганова
Братцы, я влюбился! Это прекрасное чувство не покидает меня с вечера вторника, когда в
плей-офф Лиги чемпионов я увидел команду с восхитительно-волнующим названием «Пари Сен-Жермен».
Мама дорогая, как же она была хороша! Каждым движением мяча, каждой черточкой комбинаций, каждым взволнованным выдохом трибун.
Она забрала меня из городской слякоти, заставила забыть о сером небе и промозглом феврале, самом депрессивном месяце года, когда тоска и уныние сжимают сердце.
Она унесла меня из старой московской кухни в Париж, где гремело разудалое веселье и давали настоящий футбол. Тот самый, который мы все любим, — когда много атак и голов, и ты не думаешь, а лишь чувствуешь, что тебе хорошо. Когда живешь истинной болельщицкой жизнью, восклицая: «Ух ты!», «Ничего себе!», «Обалдеть!», «Вот это да!» И радостно, как ребенок, смеешься.
Мы, кажется, немного подзабыли, но футбол — естественный и первородный — должен быть как раз таким. В последние годы кто только над ним не измывался! Придумают защитную тактику с «автобусами» и прочими
Или вот еще мода — катать мяч на чужой половине поля от одной боковой линии до другой, пока у нас голова не закружится. Нет, если вам нравится, пожалуйста! Только ведь все равно скука… Любителя такого катания «ПСЖ» во вторник и уделал —
Никогда в жизни не болел за «ПСЖ», а теперь буду. Никогда так сильно не жалел, что в «Спартаке» не распробовали Унаи Эмери….
Как настоящий влюбленный, я идеализирую объект своих пылких чувств. И в имени Анхель Ди Мария мне слышится прекрасная страстная песня — то ли аргентинская, то ли испанская, не важно. А этот парень из стали, Эдинсон Кавани? Стихи, а не команда! Чистая поэзия. Юлиан Дракслер — такой же стремительный и жесткий, как его фамилия. А Матюиди? Ловкий, пластичный, вертлявый, техничный.
Футбольный бог, если ты существуешь, сделай, пожалуйста, так, чтобы этот кураж не оставлял их до самого финала!
PS.
Когда в последнем номере еженедельника «Советский спорт — Футбол» вышел этот текст, грянул еще один
«МС» выглядел круче, интересней и вообще больше владел мячом, но «Монако» до 61-й минуты
Да здравствует Франция, дайте «Марсельезу»!
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