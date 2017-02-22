Кержаков: Руководство «Зенита» не высказывало недовольство игрокам после поражения в ЛЕ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее издание «Спорт день за днем» сообщило, что в воскресенье президент «Зенита» Александр Дюков провел собрание команды, на котором руководство клуба не скрывало недовольства и озабоченности после поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от «Андерлехта» (0:2).

«Нет», — ответил Кержаков на вопрос о том, высказывало ли руководство клуба недовольство на этом собрании.