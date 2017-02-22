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22 февраля 2017, 10:38 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Кержаков: Руководство «Зенита» не высказывало недовольство игрокам после поражения в ЛЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Руководство санкт- петербургского футбольного клуба «Зенит» не высказывало команде недовольство по поводу поражения от бельгийского «Андерлехта» в Лиге Европы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил форвард «Зенита» Александр Кержаков.

На встрече с футболистами в воскресенье руководство не проявляло озабоченности результатом встречи с Андерлехтом Увеличить
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Ранее издание «Спорт день за днем» сообщило, что в воскресенье президент «Зенита» Александр Дюков провел собрание команды, на котором руководство клуба не скрывало недовольства и озабоченности после поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от «Андерлехта» (0:2).

«Нет», — ответил Кержаков на вопрос о том, высказывало ли руководство клуба недовольство на этом собрании.

Ответный матч против «Андерлехта» «Зенит» проведет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

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