Кержаков: Руководство «Зенита» не высказывало недовольство игрокам после поражения в ЛЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Руководство санкт- петербургского футбольного клуба «Зенит» не высказывало команде недовольство по поводу поражения от бельгийского «Андерлехта» в Лиге Европы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил форвард «Зенита» Александр Кержаков.
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Ранее издание «Спорт день за днем» сообщило, что в воскресенье президент «Зенита» Александр Дюков провел собрание команды, на котором руководство клуба не скрывало недовольства и озабоченности после поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от «Андерлехта» (0:2).
«Нет», — ответил Кержаков на вопрос о том, высказывало ли руководство клуба недовольство на этом собрании.
Ответный матч против «Андерлехта» «Зенит» проведет 23 февраля в
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