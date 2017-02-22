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22 февраля 2017, 16:03 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

6 самых результативных матчей плей-офф Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Монако» забили восемь мячей на двоих и навеяли воспоминания о самых результативных матчах в плей-офф Лиги чемпионов.

Манчестер Сити и Монако забили восемь мячей на двоих и навеяли воспоминания о самых результативных матчах в <nobr>плей-офф</nobr> Лиги чемпионов. Увеличить
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8 голов: «Манчестер Сити» — «Монако» — 5:3, 2017

Стадия: 1/8 финала

Эта пара ещё до старта Лиги чемпионов казалась одной из самых ярких, но чтобы первый матч вместил в себя восемь голов, незабитый пенальти и кучу упущенных голевых шансов — в это сложно было поверить. «Сити» и «Монако» выдали игру, полную парадоксов: Фалькао, забивший два мяча, один из которых — шикарным «парашютом», оказался антигероем, потому что нервно пробил пенальти и не смог забить уже при счёте 3:5. Вилли Кабальеро, пропустивший трижды и плохо игравший ногами (что важно для Гвардиолы), стал героем — как раз за счёт пенальти и того сейва в концовке. Серхио Агуэро напомнил всем, что он умеет забивать и выжимать из моментов максимум, Джон Стоунз — что от него всё-таки есть польза в атаке. Слишком много парадоксов. После матча Хосеп Гвардиола сказал, что «Сити» вылетит из Лиги чемпионов, если не забьёт на Лазурном берегу, и это важный сигнал. Гвардиола тоже не сомневается, что в «Монако» остросюжетный голевой триллер продолжится.
8 голов: «Манчестер Юнайтед» — «Рома» — 7:1, 2007
Стадия: ¼ финала

Свой первый в жизни визит на «Олд Траффорд» Лучано Спаллетти и его команда запомнят навечно. Как в том самом матче сборной России с Португалией, у «Манчестер Юнайтед» залетало всё — о чём говорить, если дубль сделал даже Майкл Кэррик, вечно недооценённый и привыкший заниматься исключительно черновой работой? В то время у Алекса Фергюсона был невероятно мощный состав — с Эдвином ван дер Саром в воротах, вечными Невиллом, Гиггзом и Скоулзом, ещё не закалённым «Реалом» Криштиану, закалённым московским «Спартаком» Неманьей Видичем. Если хотите почувствовать себя старыми, то пожалуйста — в тот апрельский вечер победный гол забил Алан Смит, которого молодые болельщики вряд ли помнят.

8 голов: «Бавария» — «Спортинг» — 7:1, 2009

Стадия: 1/8 финала

«Спортинг» не особенно сопротивлялся. У меня осталось чувство, что они вообще не были настроены играть, — после матча выпалил Марк ван Боммел. Ещё бы, «Бавария» уже в Лиссабоне пустила португальцев на колбаски к пиву, выиграв 5:0, а в ответной игре продолжила избиение. За «Баварию» ван Гала тогда забивали Лукаш Подольски, Мирослав Клозе, Бастиан Швайнштайгер, а седьмой протокольный мяч оформил никому не известный юноша Томас Мюллер. Марат Измайлов тоже поучаствовал в этом избиении, выйдя на замену в перерыве.

8 голов: «Челси» — «Ливерпуль» — 4:4, 2009

Стадия: ¼ финала

Противостояние красных и синих стало классикой Лиги чемпионов — они переходили дорогу друг другу пять сезонов подряд, четырежды в плей-офф, однажды на групповом этапе, после беспрецедентного решения УЕФА. Но обычно их матчи наполнялись перетягиванием каната, борьбой, голами-фантомами, а в 2009-м они выдали невероятный остросюжетный боевик. «Ливерпуль», дома проигравший 1:3, уже в первые полчаса отыграл два мяча, растранжирил кучу моментов, как часто бывало с командой Рафаэля Бенитеса того сезона, вернул «Челси» преимущество, а последние 15 минут превратил в перестрелку: после счёта 2:2 впереди успели побывать и синие, и красные. Гол «Ливерпуля» при счёте 4:3 вывел бы мерсисайдцев в полуфинал, они помчались всей командой вперёд — и получили в концовке от Фрэнка Лэмпарда.

8 голов: «Барселона» — «Байер» — 7:1, 2012

Стадия: 1/8 финала

Один обычный вечер из жизни Лео Месси: игроки «Байера», команды с психологией самоубийцы, неплохо справлялись со всей «Барселоной», только забыли сдержать Месси. Месси забил пять. На любой вкус — перекидывал Бернда Лено, забивал дальним ударом, пользовался ошибками беспечных защитников «Байера». О величии Лео скажет не только пента-трик в Лиге чемпионов (достижение, которое смог повторить лишь Луис Адриано), но и зарисовка после первого матча в этой паре: два игрока «Байера», Михал Кадлец и Мануэль Фридрих, чуть не подрались в подтрибунном помещении за футболку Месси. После вмешательства Руди Фёллера, спортдира «Байера», она не досталась никому и ушла на аукцион.

9 голов: «Лион» — «Вердер» — 7:2, 2005

Стадия: 1/8 финала

Если бы Фалькао забил ещё хоть разок, «Сити» и «Монако» доигрались бы до достижения весны 2005-го, когда «Лион» разделал под орех знаменитый музыкальный шаафовский «Вердер». Томас Шааф тогда не изменил себе, выпустил на поле сразу троих чистых нападающих, среди которых были Мирослав Клозе и будущий форвард «Рубина» Нельсон Вальдес, и наверняка сильно пожалел об этом — уже к 30-й минуте «Лион» повторил результат первого матча между соперниками, 3:0. В этом избиении «Вердер» даже умудрился сохранить своё лицо, забив дважды, но против такого «Лиона» — с Эссьеном, Жуниньо, Малуда, Абидалем, Гову, сделавшим хет-трик Вильтором — два мяча были слабым утешением.

21.02.2017 22:45 Зрители 53351 Плей-офф: 1/8 финала Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 5:3 Монако
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Леонарду Жардим
Голы
26′ Рахим Стерлинг (Л. Сане) 7
58′ Серхио Агуэро (Р. Стерлинг) 10
71′ Серхио Агуэро (Д. Сильва) 10
77′ Джон Стоунс (Яя Туре) 24
82′ Лерой Сане (С. Агуэро) 19
9 Радамель Фалькао (Фабинью) 32′
29 Кильян Мбаппе (Фабинью) 40′
9 Радамель Фалькао (Т. Лемар) 61′
Нереализованные пенальти
9 Р. Фалькао 50′
Составы
Вилли Кабальеро 13
Бакари Санья 3
Джон Стоунс 24
49′ Николас Отаменди 30
Лерой Сане 19
Кевин Де Брейне 17
Давид Сильва (к) 21
Яя Туре 42
40′ 62′ Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
73′ Пабло Сабалета 5
89′ Рахим Стерлинг 7
Гонсалес Хесус Навас 15
35′ 87′ Серхио Агуэро 10
Фернанду Режес 6
1 Даниэль Субашич
19 Джибриль Сидибе 25′
23 Бенжамен Менди
24 Андреа Раджи
25 Камиль Глик 8′
27 Тома Лемар
9 Радамель Фалькао (к) 67′
2 Фабинью 81′
10 Бернарду Силва 84′ 76′
8 Жоау Моутинью
29 Кильян Мбаппе 79′
18 Валер Жермен
14 Темуе Бакайоко 88′ 55′
7 Набиль Дирар
Статистика
4 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
5 Угловые 6
12 Фолы 15
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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