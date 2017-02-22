6 самых результативных матчей плей-офф Лиги чемпионов

8 голов: «Манчестер Сити» — «Монако» — 5:3, 2017

Стадия: 1/8 финала



Эта пара ещё до старта Лиги чемпионов казалась одной из самых ярких, но чтобы первый матч вместил в себя восемь голов, незабитый пенальти и кучу упущенных голевых шансов — в это сложно было поверить. «Сити» и «Монако» выдали игру, полную парадоксов: Фалькао, забивший два мяча, один из которых — шикарным «парашютом», оказался антигероем, потому что нервно пробил пенальти и не смог забить уже при счёте 3:5. Вилли Кабальеро, пропустивший трижды и плохо игравший ногами (что важно для Гвардиолы), стал героем — как раз за счёт пенальти и того сейва в концовке. Серхио Агуэро напомнил всем, что он умеет забивать и выжимать из моментов максимум, Джон Стоунз — что от него всё-таки есть польза в атаке. Слишком много парадоксов. После матча Хосеп Гвардиола сказал, что «Сити» вылетит из Лиги чемпионов, если не забьёт на Лазурном берегу, и это важный сигнал. Гвардиола тоже не сомневается, что в «Монако» остросюжетный голевой триллер продолжится.

8 голов: «Манчестер Юнайтед» — «Рома» — 7:1, 2007

Стадия: ¼ финала



Свой первый в жизни визит на «Олд Траффорд» Лучано Спаллетти и его команда запомнят навечно. Как в том самом матче сборной России с Португалией, у «Манчестер Юнайтед» залетало всё — о чём говорить, если дубль сделал даже Майкл Кэррик, вечно недооценённый и привыкший заниматься исключительно черновой работой? В то время у Алекса Фергюсона был невероятно мощный состав — с Эдвином ван дер Саром в воротах, вечными Невиллом, Гиггзом и Скоулзом, ещё не закалённым «Реалом» Криштиану, закалённым московским «Спартаком» Неманьей Видичем. Если хотите почувствовать себя старыми, то пожалуйста — в тот апрельский вечер победный гол забил Алан Смит, которого молодые болельщики вряд ли помнят.

8 голов: «Бавария» — «Спортинг» — 7:1, 2009

Стадия: 1/8 финала



«Спортинг» не особенно сопротивлялся. У меня осталось чувство, что они вообще не были настроены играть, — после матча выпалил Марк ван Боммел. Ещё бы, «Бавария» уже в Лиссабоне пустила португальцев на колбаски к пиву, выиграв 5:0, а в ответной игре продолжила избиение. За «Баварию» ван Гала тогда забивали Лукаш Подольски, Мирослав Клозе, Бастиан Швайнштайгер, а седьмой протокольный мяч оформил никому не известный юноша Томас Мюллер. Марат Измайлов тоже поучаствовал в этом избиении, выйдя на замену в перерыве.

8 голов: «Челси» — «Ливерпуль» — 4:4, 2009

Стадия: ¼ финала



Противостояние красных и синих стало классикой Лиги чемпионов — они переходили дорогу друг другу пять сезонов подряд, четырежды в плей-офф, однажды на групповом этапе, после беспрецедентного решения УЕФА. Но обычно их матчи наполнялись перетягиванием каната, борьбой, голами-фантомами, а в 2009-м они выдали невероятный остросюжетный боевик. «Ливерпуль», дома проигравший 1:3, уже в первые полчаса отыграл два мяча, растранжирил кучу моментов, как часто бывало с командой Рафаэля Бенитеса того сезона, вернул «Челси» преимущество, а последние 15 минут превратил в перестрелку: после счёта 2:2 впереди успели побывать и синие, и красные. Гол «Ливерпуля» при счёте 4:3 вывел бы мерсисайдцев в полуфинал, они помчались всей командой вперёд — и получили в концовке от Фрэнка Лэмпарда.



8 голов: «Барселона» — «Байер» — 7:1, 2012

Стадия: 1/8 финала



Один обычный вечер из жизни Лео Месси: игроки «Байера», команды с психологией самоубийцы, неплохо справлялись со всей «Барселоной», только забыли сдержать Месси. Месси забил пять. На любой вкус — перекидывал Бернда Лено, забивал дальним ударом, пользовался ошибками беспечных защитников «Байера». О величии Лео скажет не только пента-трик в Лиге чемпионов (достижение, которое смог повторить лишь Луис Адриано), но и зарисовка после первого матча в этой паре: два игрока «Байера», Михал Кадлец и Мануэль Фридрих, чуть не подрались в подтрибунном помещении за футболку Месси. После вмешательства Руди Фёллера, спортдира «Байера», она не досталась никому и ушла на аукцион.

9 голов: «Лион» — «Вердер» — 7:2, 2005