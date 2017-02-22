Поклонница футболиста «Атлетико» расплакалась после отказа игрока дать автограф
Поклонница нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна расплакалась после отказа футболиста дать автограф.
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Видимо, что-то случилось...
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Девушка вместе с отцом ожидала у гостиницы, в которой поселилась команда перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером». Гризманн прошел мимо девушки, хотя та держала в руках футболку сборной Франции с фамилией футболиста.
По словам отца, им с дочерью пришлось преодолеть 200 километров ради встречи с футболистами «Атлетико».
Сама встреча, прошедшая в Леверкузене, закончилась со счетом 4:2 в пользу «Атлетико». Ответная игра пройдет в Мадриде 15 марта.
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