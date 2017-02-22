Поклонница футболиста «Атлетико» расплакалась после отказа игрока дать автограф

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Девушка вместе с отцом ожидала у гостиницы, в которой поселилась команда перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером». Гризманн прошел мимо девушки, хотя та держала в руках футболку сборной Франции с фамилией футболиста.

По словам отца, им с дочерью пришлось преодолеть 200 километров ради встречи с футболистами «Атлетико».

Сама встреча, прошедшая в Леверкузене, закончилась со счетом 4:2 в пользу «Атлетико». Ответная игра пройдет в Мадриде 15 марта.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Griezmann y el Atlético tienen que compensar a una niña alemana que se hizo 200 km y se quedó sin autógrafo.¡Invítenla al partido de vuelta! <a href="https://t.co/X2SDPSkXWl">pic.twitter.com/X2SDPSkXWl</a></p>— Javier Alba (@JavierAlbaTV) <a href="https://twitter.com/JavierAlbaTV/status/833943656973234176">21 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>