Жардим заявил, что в противостоянии «Манчестер Сити» и «Монако» пока ничего не решено

Во вторник в первом матче 1/8 финала в Манчестере «Монако» проиграл «Сити» со счетом 3:5. Ответный матч команд пройдет 15 марта в Монако.

«В первую очередь скажу, что этот матч, возможно, был одним из самых невероятных в этой Лиге чемпионов. Для болельщиков — это просто здорово. Уверен, они получили большое удовольствие от классной игры в атаке и восьми голов. Думаю, “Монако” сыграл прекрасно, и я поздравил игроков с этим. У нас есть еще 90 минут, так что в этом противостоянии пока ничего не решено», — цитирует Жардима сайт УЕФА.