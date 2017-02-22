Гвардиола: Если «Манчестер Сити» не забьет «Монако» на выезде, то вылетит из ЛЧ

«Горожане» во вторник в первом матче 1/8 финала турнира обыграли «Монако» со счетом 5:3. Ответный матч команд пройдет 15 марта в Монако.

«В этом противостоянии еще все впереди. Мы играли против невероятной команды, и я очень доволен результатом, который оставляет нам неплохие шансы. Хотел бы я увидеть, сколько команд смогло бы не пропустить в матче против “Монако”. Но и мы создали много моментов. Даже не знаю, играл ли “Монако” в этом сезоне с командой, которая создавала столько шансов. Мы поедем к ним с целью забить как можно больше голов. Если не забьем на выезде, то вылетим из турнира», — сказал Гвардиола, слова которого приводятся на сайте УЕФА.

«Если есть команда, которая способна забивать тысячи миллионов голов, то это “Монако”. У этой команды быстрые игроки, она атакует большими силами. Мы совершали ошибки, но главное — не сдавались», — добавил специалист.