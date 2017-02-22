Симеоне: «Атлетико» нужно сохранять осторожность перед ответной игрой ЛЧ с «Байером»

Встреча, состоявшаяся во вторник в Леверкузене, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Атлетико». Ответный матч команды проведут 15 марта в Мадриде.

«Важно сохранять веру в собственные силы, когда играешь на выезде. У нас этого было с лихвой. Мы могли победить еще с большим преимуществом, но голкипер “Байера” сделал два потрясающих сейва, не позволив отличиться (Антуану) Гризманну. Нам нужно было сдержать Венделла, и мы это сделали. Все было хорошо, но нам нужно продолжать прибавлять. Нам нельзя пропускать так много голов на этой стадии турнира. Мы будем над этим работать. Леверкузенцам в ответном матче будет нечего терять, так что нужно сохранять осторожность. Но все равно мы должны быть довольны тем, как выступили сегодня вечером», — цитирует Симеоне сайт УЕФА.