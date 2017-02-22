Шмидт: Добиться положительного для «Байера» результата в Мадриде будет очень трудно

Встреча, состоявшаяся во вторник в Леверкузене, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Ответный матч команд пройдет 15 марта в Мадриде.

«Это был очень тяжелый для нас матч. Легко понять, за счет чего “Атлетико” дважды доходил до финала за последние три года. Мы начали не слишком хорошо. Мы знали, что “Атлетико” мастерски действует на контратаках, однако позволили себе пропустить два гола в первом тайме. Я горд тем, что мы показали во втором тайме. У нас даже была возможность сделать счет 3:3, но в итоге пропустили в концовке. Мы способны на большее. Пока не хочу думать об ответном матче. Но в любом случае добиться положительного для нас результата в Мадриде будет очень трудно», — цитирует Шмидта сайт турнира.

«Мы сами создали себе проблемы, теряя мяч в простых ситуациях и плохо действуя на подборе. Мы позволили “Атлетико” в полной мере продемонстрировать свое мастерство. Во втором тайме мы сделали несколько замен в атакующей линии, и наше нападение стало мощнее. Но “Атлетико” — очень опасный соперник. У нас молодая команда, и мы сопротивлялись до самого конца. Вы видели, с какой храбростью и желанием бились эти ребята», — добавил специалист.