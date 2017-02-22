«Манчестер Сити» и «Монако» сыграли самый результативный матч в истории плей-офф Лиги чемпионов

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Первая встреча команд в рамках 1/8 финала, состоявшаяся в Манчестере, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. При этом по ходу игры «горожане» уступали — 2:3.

«Монако» впервые в своей истории пропустили пять мячей в матче Кубка чемпионов/Лиги чемпионов за все время участия в турнире.

«Манчестер Сити» во второй раз сумел забить в игре Лиги чемпионов пять голов после победы над ЦСКА в ноябре 2013 года (5:2).

Ответный матч между командами пройдет в Монако 15 марта. Для выхода в следующий раунд лиги чемпионов монегаскаскам необходимо забить дважды и не пропустить.