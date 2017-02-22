«Манчестер Сити» и «Монако» сыграли самый результативный матч в истории плей-офф Лиги чемпионов
Английский «Манчестер Сити» и «Монако» сыграли самый результативный матч в истории
плей-офф Лиги чемпионов, сообщает официальный твиттер УЕФА.
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Первая встреча команд в рамках 1/8 финала, состоявшаяся в Манчестере, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. При этом по ходу игры «горожане» уступали — 2:3.
«Монако» впервые в своей истории пропустили пять мячей в матче Кубка чемпионов/Лиги чемпионов за все время участия в турнире.
«Манчестер Сити» во второй раз сумел забить в игре Лиги чемпионов пять голов после победы над ЦСКА в ноябре 2013 года (5:2).
Ответный матч между командами пройдет в Монако 15 марта. Для выхода в следующий раунд лиги чемпионов монегаскаскам необходимо забить дважды и не пропустить.
|21.02.2017 22:45
|Зрители 53351
|Плей-офф: 1/8 финала
|Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
|Манчестер Сити
|5:3
|Монако
|Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
|Хосеп Гвардьола
|Леонарду Жардим
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|6
|5
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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