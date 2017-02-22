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22 февраля 2017, 9:30 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Манчестер Сити» и «Монако» сыграли самый результативный матч в истории плей-офф Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» и «Монако» сыграли самый результативный матч в истории плей-офф Лиги чемпионов, сообщает официальный твиттер УЕФА.

Команды забили на двоих восемь мячей. Увеличить
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Первая встреча команд в рамках 1/8 финала, состоявшаяся в Манчестере, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. При этом по ходу игры «горожане» уступали — 2:3.

«Монако» впервые в своей истории пропустили пять мячей в матче Кубка чемпионов/Лиги чемпионов за все время участия в турнире.

«Манчестер Сити» во второй раз сумел забить в игре Лиги чемпионов пять голов после победы над ЦСКА в ноябре 2013 года (5:2).

Ответный матч между командами пройдет в Монако 15 марта. Для выхода в следующий раунд лиги чемпионов монегаскаскам необходимо забить дважды и не пропустить.

21.02.2017 22:45 Зрители 53351 Плей-офф: 1/8 финала Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 5:3 Монако
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Леонарду Жардим
Голы
26′ Рахим Стерлинг (Л. Сане) 7
58′ Серхио Агуэро (Р. Стерлинг) 10
71′ Серхио Агуэро (Д. Сильва) 10
77′ Джон Стоунс (Яя Туре) 24
82′ Лерой Сане (С. Агуэро) 19
9 Радамель Фалькао (Фабинью) 32′
29 Кильян Мбаппе (Фабинью) 40′
9 Радамель Фалькао (Т. Лемар) 61′
Нереализованные пенальти
9 Р. Фалькао 50′
Составы
Вилли Кабальеро 13
Бакари Санья 3
Джон Стоунс 24
49′ Николас Отаменди 30
Лерой Сане 19
Кевин Де Брейне 17
Давид Сильва (к) 21
Яя Туре 42
40′ 62′ Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
73′ Пабло Сабалета 5
89′ Рахим Стерлинг 7
Гонсалес Хесус Навас 15
35′ 87′ Серхио Агуэро 10
Фернанду Режес 6
1 Даниэль Субашич
19 Джибриль Сидибе 25′
23 Бенжамен Менди
24 Андреа Раджи
25 Камиль Глик 8′
27 Тома Лемар
9 Радамель Фалькао (к) 67′
2 Фабинью 81′
10 Бернарду Силва 84′ 76′
8 Жоау Моутинью
29 Кильян Мбаппе 79′
18 Валер Жермен
14 Темуе Бакайоко 88′ 55′
7 Набиль Дирар
Статистика
4 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
5 Угловые 6
12 Фолы 15
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт. Главный тренер футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим считает, что в противостоянии монегасков с английским «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов пока ничего не решено.
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