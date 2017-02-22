Шалимов: ФК «Краснодар» намерен агрессивно играть в обороне в Стамбуле с «Фенербахче»

Ответная встреча команд пройдет в среду в Стамбуле. Первый матч состоялся 16 февраля в Краснодаре и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.

«Когда команда пытается сохранить счет в таких встречах, они плохо заканчиваются. Мы понимаем, что, если мы не пропустим, пройдем дальше, но это не значит, что мы будем играть от обороны и стараться отбиваться. Мы постараемся сыграть примерно так же, как у себя дома — агрессивно в обороне, постараемся усложнить жизнь сопернику, когда мяч будет у них. Важно, конечно, при счете 0:0 забить. Две такие маленькие задачи, которые мы ставим», — сказал Шалимов, слова которого приводит официальный канал «Краснодара» в Youtube.

«Нас ждет завтра тяжелейшая игра, мы это все понимаем. Считаю, что мы готовы достаточно хорошо. Постараемся по итогам двух игр пройти дальше», — добавил он.

Шалимов рассказал, что полузащитник его команды Марат Измайлов пропустит встречу, а нападающий Ари продолжает искать себе новый клуб. «Не все готовы, кто у нас заявлен в Лиге Европы. Мы приехали сюда: 16 полевых игроков, 3 вратаря. Это те, кто в состоянии играть. Марат (Измайлов) не готов, (Павел) Мамаев не готов еще, (Сергей) Петров у нас также не готов. Ари пока остается, тренируется с командой с небольшими ограничениями, занимается поисками команды. Если команда появится, то он уйдет, если нет — то останется, будет игроком “Краснодара”. Травмы у него нет, он работает с тренером по физподготовке», — заявил специалист.

Кроме того Шалимов, отвечая на вопрос о возможных проблемах с безопасностью на матче в Стамбуле, отметил, что в российской команде об этом не думают.