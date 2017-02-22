«Атлетико» убил интригу
Сразу же получив в свои ворота два гола от команды Диего Симеоне, леверкузенцы смогли проснуться и уйти от позорного домашнего поражения. Однако общей картины это не изменит — с победителем в паре все, скорее всего, ясно.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Одна из самых страшных вещей, которая может случиться с командой, противостоящей «Атлетико», — это пропущенный гол в дебюте встречи. Испанский монстр прагматики умеет так крепко вцепиться в добытый результат, что соперник, начинающий рвать жилы в судорожных попытках отыграться, чаще получает на быстрой контратаке в свои ворота еще один мяч, только усугубляя положение. И не зря мадридцы в последние сезоны по праву занимают первые места в списке мастеров проведения игр на вылет, а два финала Лиги чемпионов за три года говорят сами за себя.
«Байер» в игре с «Атлетико» пропустил в первом тайме дважды подряд — но, к своей чести,
Два года назад «Атлетико» и «Байер» встречались на той же стадии 1/8 финала — и тогда Симеоне и его футболистам также отчасти повезло. В матче в Леверкузене гостям порой задавали такую трепку, что могли испанцы уехать оттуда в 2015-м не с одним пропущенным мячом за пазухой, а с двумя или тремя, и тогда бы, глядишь, и не было бы ответной минимальной победы и итогового триумфа в серии пенальти.
Сейчас же «матрасники» оказались готовы к битве куда лучше, чем их соперник. Они не стали форсировать события, отошли на период стартового всплеска хозяев назад, просто выстроились в несколько линий вместо агрессивного прессинга, позволили «Байеру» пощупать мяч и провести пару настойчивых, но совсем не опасных атак, а потом вдруг, словно по щелчку, встрепенулись и выдали мощнейший отрезок активности, с рьяным отбором и головокружительной скоростью на обоих флангах, где забеги совершали Врсалько и Филипе Луис. И закончилась эта карусель двумя подряд опасными моментами. Если Гризманн на первый раз немцев простил, попав с близкого расстояния в Лено, а спустя мгновения в собственную перекладину еще угодил и ошалевший от напора Венделл, то затем голы
И какие это были голы! Первый мяч стал феноменальным уроком искусства от Сауля. «Бавария», также получавшая от испанского полузащитника шедевр в подарок в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, грустно подтвердит: ему нельзя давать набирать скорость на фланге, смещаться в центр и перекладывать мяч под левую. И обыграет всех по пути, не заметив сопротивления, и аккуратненьким обводящим ударом встряхнет сетку в самом дальнем углу. Лено и Драгович не поверили — и тут же схватились за головы от досады.
А потом все тот же Драгович привез и еще один гол в свои ворота, нелепо махнув ногой в центральной зоне и промахнувшись по мячу. Гамейро умчался, грамотно поиграл корпусом, не подпустив к себе никого из защитников, сделал паузу и катнул передачу на набежавшего Гризманна. 0:2 против «Атлетико» — это уже было очень неприятно, почти приговор.
Тут отдельно надо сказать, что Симеоне полностью угадал со стартовым составом. Мог он, к примеру, выпустить с первых минут Торреса, однако после фееричного
Правда, случился тот 11-метровый уже при счете 1:2. Перерыв пошел леверкузенцам на пользу, и сразу после выхода из раздевалок им
Все последние минуты команда Роджера Шмидта провела, насев на чужую штрафную.
Теперь «Байеру» нужно выигрывать на «Висенте Кальдерон» с крупным счетом (или 5:3) — вероятность такого события можете оценить сами.
|Роджер Шмидт
|Диего Симеоне
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Уильям Коллам (Шотландия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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