«Атлетико» убил интригу

Одна из самых страшных вещей, которая может случиться с командой, противостоящей «Атлетико», — это пропущенный гол в дебюте встречи. Испанский монстр прагматики умеет так крепко вцепиться в добытый результат, что соперник, начинающий рвать жилы в судорожных попытках отыграться, чаще получает на быстрой контратаке в свои ворота еще один мяч, только усугубляя положение. И не зря мадридцы в последние сезоны по праву занимают первые места в списке мастеров проведения игр на вылет, а два финала Лиги чемпионов за три года говорят сами за себя.

«Байер» в игре с «Атлетико» пропустил в первом тайме дважды подряд — но, к своей чести, нашел-таки внутри себя силы и эмоции, чтобы не развалиться окончательно, и попытался кое-как спастись. Пусть сделать этого не получилось — шансы немцев перед ответной игрой, если не лукавить, рухнули с финальным голом Торреса, однако слова благодарности команда Роджера Шмидта все равно заслужила. Наперекосяк во вторник у нее пошло все и сразу (да и вообще задолго до игры, начиная от общей нестабильности, заканчивая четырехмесячной дисквалификацией Чалханоглу), а она все глотала жадно воздух и даже после нового удара стремилась уйти от гибели в этой дуэли. Паниковала, рисковала, допускала ошибки — но не сдавалась. И будь чуть больше удачи на хозяйской стороне, закончиться все вполне могло ничьей 3:3.

Два года назад «Атлетико» и «Байер» встречались на той же стадии 1/8 финала — и тогда Симеоне и его футболистам также отчасти повезло. В матче в Леверкузене гостям порой задавали такую трепку, что могли испанцы уехать оттуда в 2015-м не с одним пропущенным мячом за пазухой, а с двумя или тремя, и тогда бы, глядишь, и не было бы ответной минимальной победы и итогового триумфа в серии пенальти.

Сейчас же «матрасники» оказались готовы к битве куда лучше, чем их соперник. Они не стали форсировать события, отошли на период стартового всплеска хозяев назад, просто выстроились в несколько линий вместо агрессивного прессинга, позволили «Байеру» пощупать мяч и провести пару настойчивых, но совсем не опасных атак, а потом вдруг, словно по щелчку, встрепенулись и выдали мощнейший отрезок активности, с рьяным отбором и головокружительной скоростью на обоих флангах, где забеги совершали Врсалько и Филипе Луис. И закончилась эта карусель двумя подряд опасными моментами. Если Гризманн на первый раз немцев простил, попав с близкого расстояния в Лено, а спустя мгновения в собственную перекладину еще угодил и ошалевший от напора Венделл, то затем голы все-таки пришли. Само собой, в хозяйские ворота.

И какие это были голы! Первый мяч стал феноменальным уроком искусства от Сауля. «Бавария», также получавшая от испанского полузащитника шедевр в подарок в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, грустно подтвердит: ему нельзя давать набирать скорость на фланге, смещаться в центр и перекладывать мяч под левую. И обыграет всех по пути, не заметив сопротивления, и аккуратненьким обводящим ударом встряхнет сетку в самом дальнем углу. Лено и Драгович не поверили — и тут же схватились за головы от досады.

А потом все тот же Драгович привез и еще один гол в свои ворота, нелепо махнув ногой в центральной зоне и промахнувшись по мячу. Гамейро умчался, грамотно поиграл корпусом, не подпустив к себе никого из защитников, сделал паузу и катнул передачу на набежавшего Гризманна. 0:2 против «Атлетико» — это уже было очень неприятно, почти приговор.

Тут отдельно надо сказать, что Симеоне полностью угадал со стартовым составом. Мог он, к примеру, выпустить с первых минут Торреса, однако после фееричного хет-трика Гамейро в матче со «Спортингом» на выходных вновь доверился в передней линии французскому форварду — и тот устроил очередной результативный праздник. Помимо голевой передачи в первом тайме, во второй 45-минутке до замены он еще и реализовал пенальти, который сам и заработал после фола все того же Драговича — то ли на границе штрафной, то ли внутри нее. Бедный австриец, оказавшийся причастным к трем пропущенным мячам из четырех, наверняка постарается забыть этот матч как страшный сон.

Правда, случился тот 11-метровый уже при счете 1:2. Перерыв пошел леверкузенцам на пользу, и сразу после выхода из раздевалок им наконец-то удалась классная атака с фланговым прострелом и отличной игрой Беллараби при завершении. Да и получив вновь разницу «-2» чуть позже, «Байер» не развалился — сделал очередную попытку отыграться и вынудил Савича срезать мяч в свои ворота.

Все последние минуты команда Роджера Шмидта провела, насев на чужую штрафную. Каким-то чудом Филипе Луис выносил мяч с ленточки, когда Мойя был уже бессилен. Чичарито смещался в центр и выстреливал без помех — но попадал не в сетку, а на трибуну. А потом «Атлетико» перешел кое-как на чужую половину, заработал обычный аут — и превратил его в контрольный выстрел свежего Торреса — 2:4.

Теперь «Байеру» нужно выигрывать на «Висенте Кальдерон» с крупным счетом (или 5:3) — вероятность такого события можете оценить сами.