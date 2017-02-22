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22 февраля 2017, 2:01 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Симеоне: «Атлетико» показал почти идеальный футбол в первом матче 1/8 финала ЛЧ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Атлетико» показал умную и почти идеальную игру в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «Байера». Такое мнение после игры выразил главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, слова которого приводит пресс-служба турнира.

«Атлетико» на выезде одержал победу над «Байером» со счетом 4:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Сауль (17-я минута), Антуан Гризманн (25), Кевин Гамейро (58, с пенальти) и Фернандо Торрес (86). Ответный матч пройдет в Мадриде 15 марта.

«Это была исключительная игра для нас. В первом тайме мы действовали почти идеально, во втором тайме соперник смог навязать борьбу, но в целом мы довольны, ведь показали умный футбол. Гамейро сыграл свой лучший матч в составе «Атлетико», — сказал Симеоне.

21.02.2017 22:45 Плей-офф: 1/8 финала BayArena
Байер 2:4 Атлетико
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Роджер Шмидт Диего Симеоне
Голы
48′ Карим Беллараби (Б. Хенрикс) 38
68′ Стефан Савич 15
17 Ньигес Сауль (Габриэль Фернандес Габи) 17′
7 Антуан Гризманн (К. Гамейро) 25′
21 Кевин Гамейро 59′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес (Ш. Врсалько) 86′
Составы
Бернд Лено 1
15′ Беньямин Хенрикс 39
64′ Насименту Боргес Венделл 18
58′ Александр Драгович 6
Емер Топрак (к) 21
74′ Чарльз Арангис 20
Кевин Кампль 44
Хавьер Эрнандес 7
66′ Карим Беллараби 38
Йоэль Похьянпало 17
87′ Юлиан Брандт 19
Леон Бэйли 9
56′ Кай Хаферц 29
Кевин Фолланд 31
1 Мигель Анхель Мойя
16 Шиме Врсалько
3 Филипе Луис 90′
15 Стефан Савич
24 Хосе Хименес
6 Коке
17 Ньигес Сауль
14 Габриэль Фернандес Габи (к) 89′
10 Янник Феррейра-Карраско 78′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес 88′
7 Антуан Гризманн 78′
16 Анхель Корреа
21 Кевин Гамейро 71′
22 Томас Партей
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 5
14 Фолы 9
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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