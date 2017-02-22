Симеоне: «Атлетико» показал почти идеальный футбол в первом матче 1/8 финала ЛЧ
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Атлетико» показал умную и почти идеальную игру в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «Байера». Такое мнение после игры выразил главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, слова которого приводит
пресс-служба турнира.
«Атлетико» на выезде одержал победу над «Байером» со счетом 4:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились Сауль (17-я минута), Антуан Гризманн (25), Кевин Гамейро (58, с пенальти) и Фернандо Торрес (86). Ответный матч пройдет в Мадриде 15 марта.
«Это была исключительная игра для нас. В первом тайме мы действовали почти идеально, во втором тайме соперник смог навязать борьбу, но в целом мы довольны, ведь показали умный футбол. Гамейро сыграл свой лучший матч в составе «Атлетико», — сказал Симеоне.
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Диего Симеоне
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Уильям Коллам (Шотландия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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