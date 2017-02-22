Симеоне: «Атлетико» показал почти идеальный футбол в первом матче 1/8 финала ЛЧ

«Атлетико» на выезде одержал победу над «Байером» со счетом 4:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Сауль (17-я минута), Антуан Гризманн (25), Кевин Гамейро (58, с пенальти) и Фернандо Торрес (86). Ответный матч пройдет в Мадриде 15 марта.

«Это была исключительная игра для нас. В первом тайме мы действовали почти идеально, во втором тайме соперник смог навязать борьбу, но в целом мы довольны, ведь показали умный футбол. Гамейро сыграл свой лучший матч в составе «Атлетико», — сказал Симеоне.