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22 февраля 2017, 1:12 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Лига чокнутых. Сумасшедший матч «Ман Сити» и «Монако»

В безумном матче с обилием голов «Манчестер Сити» переборол «Монако».

В безумном матче с обилием голов Манчестер Сити переборол Монако. Увеличить
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В этом сезоне в Англии засомневались в том, что Пеп Гвардьола умеет тренировать. В шутку, конечно — мол, в мясорубке премьер-лиги магия каталонца не работает, вот «Манчестер Сити» и играет хуже ожидаемого. Что Гвардьола несомненно умеет, так это предсказывать. Перед стартовым свистком матча с «Монако» тренер «горожан» сказал: «Это будет хорошая игра. Соперник забивает много голов, любит атаковать большим числом, фланговые защитники убегают далеко вперед… Еще “Монако” выставил с первых минут Мбаппе, так что противники будут напрягать нашу оборону».

Гвардьола все знал: с первых же минут гости стали вести себя нагло, настырно, не давая прохода другим. «Монако» оккупировал чужую половину поля и заставил экспериментальную оборону «Манчестер Сити» нервничать под высоким прессингом. Леонарду Жардим верно решил использовать слабость вратаря «горожан» Кабальеро — игру ногами.

И в этом заключается горькая ирония, ведь Гвардьола летом отправил Харта в аренду и купил у «Барселоны» Браво как раз потому, что чилиец хорош в этом компоненте. Но в начале этого года южноамериканский голкипер после ряда ошибок сел на скамейку запасных, и теперь основным в «Сити» считается ветеран Кабальеро.

Стартовый напор хозяева выдержали и в середине первого тайма даже забили — отличился Стерлинг, которого Яя Туре на днях назвал «будущим игроком мирового класса». Вполне возможно, что ивуариец прав, но в составе «Монако» точно найдется не меньше перспективных футболистов. Например, 23-летний Фабинью, который за тайм сделал две голевые передачи. Сперва с фланга на Фалькао, а затем со штрафного из глубины поля — на еще одного золотого мальчика Мбаппе.

Все, как Гвардьола и говорил: резкие фланги, которыми славится сегодняшний «Монако», растерзали «Манчестер Сити» на куски за тайм. Точнее, один фланг — тот самый, на котором играл Фернандинью. Гвардьола любит раздаривать футболистам новые амплуа: например, в этом сезоне Коларов стал центральным защитником, а Сабалета опорником. Фернандинью тоже настигло перепрофилирование, но этот вариант удачным не назовешь: с бровки бразильца пришел первый гол «Монако», после его фола состоялся второй. Второй мяч забил тот самый 18-летний талант Мбаппе, о котором говорил Гвардьола. Форвард «Монако» стал самым молодым французом, забивавшим в Лиге чемпионов, не считая Бензема.

В одном, правда, Гвардьола оказался не прав. Он сказал, что «матч будет хорошим». Нет, сеньор. Матч оказался не хорошим, а восхитительным — лучшим на этой стадии Лиги чемпионов, а то и в турнире вообще. Бывает, что после перерыва команды закрываются и усыпляют зрителей, но «Сити» с «Монако» решили отыграть рок-концерт до разбитых гитар.

Солировали большие форварды, которых не смутили неудачи. Агуэро в первом тайме был пойман на симуляции, когда пытался заработать пенальти, а Фалькао после перерыва не реализовал 11-метровый. Но оба во второй половине встречи оформили по дублю. И если аргентинцу в одном из голов помог опростоволосившийся Субашич, то колумбиец сотворил истинный шедевр. И это в Англии — там, где Фалькао полностью провалился и чуть не загубил свою карьеру.

Этот матч был хорош тем, что он не заканчивался. Не по времени, а по эмоциям. Казалось, что каждый забитый гол — не последний. Что забьют еще. А потом еще. И еще. И почти всегда ожидания оправдывались, хотя не всегда можно было угадать ворота, которые пострадают следующими.

После третьего мяча «Монако» «Сити» находился в состоянии грогги, но вытащил сам себя, как Мюнхгаузен. Гол Агуэро потянул за собой гол Стоунса, а за ним и Сане. Друг за другом, пока соперник не встал не одумался. Тот самый соперник, который только что испепелял другого из огнемета.

Этот матч не закончился даже с финальным свистком. Потому что игры, в которых было забито восемь мячей, будут вспоминать и пересматривать и потом.

А ведь еще ответный матч!..

21.02.2017 22:45 Плей-офф: 1/8 финала Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 5:3 Монако
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Леонарду Жардим
Голы
26′ Рахим Стерлинг (Л. Сане) 7
58′ Серхио Агуэро (Р. Стерлинг) 10
71′ Серхио Агуэро (Д. Сильва) 10
77′ Джон Стоунс (Яя Туре) 24
82′ Лерой Сане (С. Агуэро) 19
9 Радамель Фалькао (Фабинью) 32′
29 Кильян Мбаппе (Фабинью) 40′
9 Радамель Фалькао (Т. Лемар) 61′
Нереализованные пенальти
9 Р. Фалькао 50′
Составы
Вилли Кабальеро 13
Бакари Санья 3
Джон Стоунс 24
49′ Николас Отаменди 30
Лерой Сане 19
Кевин Де Брейне 17
Давид Сильва 21
Яя Туре 42
40′ 62′ Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
73′ Пабло Сабалета 5
89′ Рахим Стерлинг 7
Гонсалес Хесус Навас 15
35′ 87′ Серхио Агуэро 10
Фернанду Режес 6
1 Даниэль Субашич
19 Джибриль Сидибе 25′
23 Бенжамен Менди
24 Андреа Раджи
25 Камиль Глик 8′
27 Тома Лемар
9 Радамель Фалькао 67′
2 Фабинью 81′
10 Бернарду Силва 84′ 76′
8 Жоау Моутинью
29 Кильян Мбаппе 79′
18 Валер Жермен
14 Темуе Бакайоко 88′ 55′
7 Набиль Дирар
Статистика
4 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
5 Угловые 6
12 Фолы 15
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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