Лига чокнутых. Сумасшедший матч «Ман Сити» и «Монако»

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В этом сезоне в Англии засомневались в том, что Пеп Гвардьола умеет тренировать. В шутку, конечно — мол, в мясорубке премьер-лиги магия каталонца не работает, вот «Манчестер Сити» и играет хуже ожидаемого. Что Гвардьола несомненно умеет, так это предсказывать. Перед стартовым свистком матча с «Монако» тренер «горожан» сказал: «Это будет хорошая игра. Соперник забивает много голов, любит атаковать большим числом, фланговые защитники убегают далеко вперед… Еще “Монако” выставил с первых минут Мбаппе, так что противники будут напрягать нашу оборону».

Гвардьола все знал: с первых же минут гости стали вести себя нагло, настырно, не давая прохода другим. «Монако» оккупировал чужую половину поля и заставил экспериментальную оборону «Манчестер Сити» нервничать под высоким прессингом. Леонарду Жардим верно решил использовать слабость вратаря «горожан» Кабальеро — игру ногами.

И в этом заключается горькая ирония, ведь Гвардьола летом отправил Харта в аренду и купил у «Барселоны» Браво как раз потому, что чилиец хорош в этом компоненте. Но в начале этого года южноамериканский голкипер после ряда ошибок сел на скамейку запасных, и теперь основным в «Сити» считается ветеран Кабальеро.

Стартовый напор хозяева выдержали и в середине первого тайма даже забили — отличился Стерлинг, которого Яя Туре на днях назвал «будущим игроком мирового класса». Вполне возможно, что ивуариец прав, но в составе «Монако» точно найдется не меньше перспективных футболистов. Например, 23-летний Фабинью, который за тайм сделал две голевые передачи. Сперва с фланга на Фалькао, а затем со штрафного из глубины поля — на еще одного золотого мальчика Мбаппе.

Все, как Гвардьола и говорил: резкие фланги, которыми славится сегодняшний «Монако», растерзали «Манчестер Сити» на куски за тайм. Точнее, один фланг — тот самый, на котором играл Фернандинью. Гвардьола любит раздаривать футболистам новые амплуа: например, в этом сезоне Коларов стал центральным защитником, а Сабалета опорником. Фернандинью тоже настигло перепрофилирование, но этот вариант удачным не назовешь: с бровки бразильца пришел первый гол «Монако», после его фола состоялся второй. Второй мяч забил тот самый 18-летний талант Мбаппе, о котором говорил Гвардьола. Форвард «Монако» стал самым молодым французом, забивавшим в Лиге чемпионов, не считая Бензема.

В одном, правда, Гвардьола оказался не прав. Он сказал, что «матч будет хорошим». Нет, сеньор. Матч оказался не хорошим, а восхитительным — лучшим на этой стадии Лиги чемпионов, а то и в турнире вообще. Бывает, что после перерыва команды закрываются и усыпляют зрителей, но «Сити» с «Монако» решили отыграть рок-концерт до разбитых гитар.

Солировали большие форварды, которых не смутили неудачи. Агуэро в первом тайме был пойман на симуляции, когда пытался заработать пенальти, а Фалькао после перерыва не реализовал 11-метровый. Но оба во второй половине встречи оформили по дублю. И если аргентинцу в одном из голов помог опростоволосившийся Субашич, то колумбиец сотворил истинный шедевр. И это в Англии — там, где Фалькао полностью провалился и чуть не загубил свою карьеру.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="tr" dir="ltr">Radamel Falcao'nun muhteşem golü <a href="https://twitter.com/hashtag/SampiyonlarLigiTivibuda?src=hash">#SampiyonlarLigiTivibuda</a> <a href="https://t.co/0I0ZMa1MHc">pic.twitter.com/0I0ZMa1MHc</a></p>— TivibuSpor (@tivibuspor) <a href="https://twitter.com/tivibuspor/status/834152687776256004">21 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Этот матч был хорош тем, что он не заканчивался. Не по времени, а по эмоциям. Казалось, что каждый забитый гол — не последний. Что забьют еще. А потом еще. И еще. И почти всегда ожидания оправдывались, хотя не всегда можно было угадать ворота, которые пострадают следующими.

После третьего мяча «Монако» «Сити» находился в состоянии грогги, но вытащил сам себя, как Мюнхгаузен. Гол Агуэро потянул за собой гол Стоунса, а за ним и Сане. Друг за другом, пока соперник не встал не одумался. Тот самый соперник, который только что испепелял другого из огнемета.

Этот матч не закончился даже с финальным свистком. Потому что игры, в которых было забито восемь мячей, будут вспоминать и пересматривать и потом.

А ведь еще ответный матч!..