Вячеслав Подберезкин: В Европе ценят своих воспитанников

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ИЗ КФК — В ЛИГУ ЕВРОПЫ

Наш разговор с 24-летним высоким блондином состоялся еще на февральском сборе «быков» в Испании. Спустя дней десять после него Вячеслав вышел в основном составе в домашнем матче с «Фенербахче» и помог команде начать год с победы над сильными турками — 1:0. Я наблюдал за игрой с трибуны — и мне показалось, что именно Подберезкин чаще всех старался обострять игру неожиданным, наглым, пронизывающим пасом. Правда, получалось из его задумок далеко не все.

«Слава прибавлял за время сборов, это было видно. Но когда восстановятся Измайлов и Мамаев, будет более высокая конкуренция», — Игорь Шалимов на пресс-конференции одновременно и похвалил, и насторожил. От Славы в клубе ждут стилистически именно такой игры, как с «Фенером», — остроты, смелых атакующих решений, фантазии, только с большей точностью, эффективностью и конкретикой. И вот тогда уж точно сбудется прогноз Германа Ткаченко, данный еще за пару месяцев до Euro-2016: Подберезкин по своему потенциалу достоин национальной команды.

Во время нашей беседы Подберезкин был аккуратен и скромен, рассуждая о сборной или «Краснодаре», но неожиданно раскрылся, когда речь зашла о его далеком прошлом. И ведь, правда, судьба Вячеслава — действительно живой пример того, что как-то все странно устроено в нашем футбольном королевстве. Окончив академию ЦСКА, Подберезкин был фактически признан бесперспективным — ему не предложили профессиональный контракт, он долго выступал в КФК. Затем попал в «Локомотив», где дебютировал при друге всех юных футболистов Жозе Коусейру, но впоследствии также отпущен восвояси. В третий раз Подберезкин перезапустил карьеру в «Урале», откуда довольно быстро перебрался в «Краснодар».

Спустя семь лет после выпуска Вячеслав — один из немногих российских футболистов 1992 года рождения, кто регулярно выступает за клубы РФПЛ (с 2014 года — 33 матча за «Урал» и 15 за «Краснодар»), играет в Лиге Европы, борется со своей командой за еврокубки и медали. Помимо него на ум приходит, само собой, Оздоев, который на днях перешел из «Рубина» в «Терек» (правда, Магомед востребован в сборной у Черчесова и даже забил за нее гол в ворота Румынии). А также Емельянов в «Урале», Никитин в «Уфе», Митришев в «Тереке», Маргасов («Ростов», «Крылья», теперь «Локомотив»), неудачливый экс-спартаковец Брызгалов, резервисты «Ростова» Терентьев и Байрамян. Вот и весь чудесный набор футболистов, которые сейчас должны, по идее, находиться в самом соку… Однако из них не набирается даже 11 человек в премьер-лиге. И чего-то более или менее серьезного достигли только Оздоев да Подберезкин.

Но разве бывают такие чудеса и волшебные преображения? Это же не сказка о Золушке, в реальной жизни не бывает добрых фей! Почему мальчик, который вроде бы считался недостаточно перспективным и талантливым, сейчас один из сильнейших игроков своего года рождения, сотни его «более талантливых» товарищей по большому счету сгинули из футбола?.. сотни его «более талантливых» товарищей по большому счету сгинули из футбола?.. Кто и куда смотрел?

ДЕТСКИМ ТРЕНЕРАМ НУЖЕН СИЮМИНУТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отвечая на вопрос, какие цвета ему роднее и ближе — красно-зеленые, в которых дебютировал в РФПЛ, или все-таки красно-синие, воспитанник ЦСКА делает выбор в пользу армейцев. Объясняет:

— В этом клубе я, можно сказать, с самого детства. С десяти лет. Закончил школу, попал с дублем на один сбор….

— А кто был тогда тренером молодежного состава?

— Юрий Аджем. Но мы с ним мало общались, он меня просто смотрел на сборе. А потом мне руководство позвонило с предложением: «Можем подыскать тебе команду в КФК…» На что ответил: там и сам себе могу команду найти. Так и получилось — одна рядом с домом была, меня туда взяли. На этом мы с ЦСКА распрощались.

— Сколько вам лет было?

— Шестнадцать или семнадцать.

— Вы и сейчас ощущаете себя чуточку армейцем или все давно стерлось?

— В ЦСКА провел большую часть своей карьеры. Там было много тренеров, у всех разные методики, от каждого что-то почерпнул. Хорошую школу прошел, ничего плохого сказать не могу.

— Есть сейчас на виду кто-то из тех, с кем вы учились в школе ЦСКА?

— Леша Никитин выступает в «Уфе».

— Получается, вы из своего выпуска достигли наибольших успехов?

— Я играю в премьер-лиге и в Лиге Европы. Но, по сути, ничего еще не достиг.

— Были в школе ребята, которые считались перспективными, подавали большие надежды?

— Конечно. Весь состав 92-го года рождения — мы же стали чемпионами России. После этого нас почти всех взяли в дубль. Семен Федотов (защитник. — Прим. «СЭ») и Александр Васильев (полузащитник — Прим. «СЭ») даже имеют на счету матчи за главную команду. Мои сверстники. Много ребят 92-го года выступали за дубль, а сейчас в первой лиге.

— Так, а кто считался самым перспективным? Вы?

— Ну если бы я, то меня бы оставили. Тяжело сказать, команда была ровная.

— Кто по вашему году среди всех школ особенно выделялся? Например, как Кокорин в своем возрасте. Георгий Щенников, его одногодка, рассказывал: перед каждым матчем все заранее знали, что форвард «Локо» обязательно наколотит кучу мячей, как ни пытайся его остановить.

— По 92-му году таким был, наверное, Гоша Нуров. Всегда много забивал.

— А где он сейчас? Не припомню.

— Был в «Урале», потом в аренде в первой лиге. Сейчас не знаю где — давно не списывались (в январе Нуров стал игроком клуба «Патро Эйсден», выступающего в третьем по силе дивизионе Бельгии. — Прим. «СЭ»).

— Почему так часто бывает, что те, кто в детстве на виду, потом не могут раскрыться? И наоборот: в вас в ЦСКА не верили, но в итоге все сложилось. Дело в характере или в чьей-то профессиональной слепоте?

— Думаю, причина в том, что в школах неправильно расставляют акценты на качества игроков. В России стараются добиться результата здесь и сейчас. В Европе, мне кажется, к своим воспитанникам относятся более бережно и развивают их на перспективу. Отсюда и различия в восприятии футбола. Даже когда был совсем маленьким, у нас было очень много работы на «физику», на выносливость.

А вот с мячом проводили времени меньше, чем хотелось бы. При этом ставка делалась на ребят, которые были рослее, мощнее. И само собой, я не мог ни догнать их, ни корпус поставить, проигрывал борьбу. Но старался брать свое сильными сторонами — техникой, пасом, юркостью. Я ведь низенький был всегда. Это потом резко вырос на 15 сантиметров буквально за полгода.

Цитата Борьба за Кубок России? Сейчас в приоритете “Фенербахче”. Мы настраиваемся именно на эти матчи. Ни в таблицу чемпионата, ни в сетку Кубка не смотрим. Хочется в Лиге Европы пройти дальше. Думаю, нам это по силам.

ПОЖАРНЫЙ В КФК БИЛ ШТРАФНЫЕ ТАК, ЧТО В РФПЛ МАЛО КТО ПОВТОРИТ

— Как долго вы выступали в КФК — сначала за «Альянс», а потом за «КАИТ-Спорт»?

— Полтора года. Могу сказать об этом времени только хорошее. Коллектив был отличный. В основном — взрослые мужики 25 — 30 лет, поигравшие кто в первом дивизионе, а кто и в премьер-лиге. Мы стали чемпионами КФК, и мне этот опыт очень помог. Было потом проще адаптироваться в «Локомотиве».

— В КФК платили?

— Да, премиальные за победу — 2 тысячи рублей. И зарплата. По-моему, 15 тысяч.

— В тот момент вам не казалось, что, возможно, нужно бросить футбол и найти нормальную работу?

— Нет, у меня таких мыслей не возникало. Молодой еще был. А вот многие ребята, что постарше, где-то параллельно работали. У нас в команде даже пожарный имелся. Причем играл просто классно! Я в премьер-лиге мало кого видел с таким исполнением штрафных. Рассказывал, что не смог построить успешную карьеру по собственной глупости. Все данные-то были….

— Читал, вы как-то летали на просмотр в Италию.

— Да, благодаря президенту клуба КФК, в котором играл. У него знакомые в Италии — предложил им меня посмотреть. И поехал в молодежные команды «Чезены» и «Дженоа». В общей сложности пробыл там дней пять. А потом вернулся ждать ответа. Но буквально на следующий день поступило предложение попробовать себя в «Локомотиве». Кстати, после подписания контракта с «Локо» узнал, что в Италии меня тоже хотели видеть. Но не жалею, что остался в России. И семья так хотела, да и в «Локо» все быстро сложилось: быстро стал тренироваться с основой, Коусейру что-то во мне разглядел.

— Чем запомнились те пять дней на Апеннинах?

— Да ничего сверхъестественного. Разве что тактика более плотная.

Цитата Не пугает ли, что надо играть в Турции, учитывая политическую напряженность? Ну у нас же выбора нет. Такая жеребьевка, ничего страшного, полетим играть.

ОБИДЫ НА «ЛОКОМОТИВ» НЕТ

— В «Локо» вы начали очень бодро. В сентябре 2011-го Коусейру привлек вас, 19-летнего, к тренировкам с основой, зимой взял на сборы, где вы начали играть и забивать, в апреле организовал дебют в матче с «Рубином». Все так хорошо шло. Почему же в итоге оказались не нужны железнодорожникам?

— Я благодарен «Локомотиву» за те два с половиной года, которые провел в клубе, но получилось так, что наши пути разошлись. Мне предложили поехать в аренду в Нальчик. А там как раз начались проблемы, и я отказался. Тогда мне предложили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

— Вы со спортивным директором Кириллом Котовым об этом разговаривали?

— Да. Но никаких ссор, скандалов. Подписали бумаги о расторжении, пожали руки, вот и все. Потом мне позвонил Виктор Панченко — он в «Химках» был спортивным директором — и предложил выступать там. Принял приглашение, играл там, а затем со мной связался Александр Федорович Тарханов, пригласил в «Урал», за что ему тоже очень благодарен. Вот так все пошагово и шло.

— То есть у вас нет никаких обид на железнодорожников?

— Нет. Я благодарен всем клубам, где играл, в том числе и в КФК. Всюду набирался опыта. Может, на тот момент был сыроват для «Локомотива»? Когда тренером работал Коусейру, он на меня рассчитывал, видел во мне какие-то качества, за которые можно зацепиться. При Биличе же не сложилось, что тоже бывает, ничего в этом страшного нет. Видимо, я не тот формат футболиста, который ему требовался.

— «Локомотив» часто расстается с перспективными футболистами. Маленький Кокорин. Дьяков. Бурлак, Беляев, Оздоев, с которыми вы играли. Дальше — Жемалетдинов, сейчас на выход стоит Алексей Миранчук.

— Еще Полоз, — подсказывает сам Подберезкин.

— С чем все это связано? Сейчас у «Локо» могла бы быть классная команда, практически полностью собранная из своих.

— Наверное, не видят перспективы, считая, что есть в составе исполнители сильнее. Молодому футболисту ведь важно что? Доверие тренера и руководства. Может быть, не так серьезно в «Локо» к этому относились. Не знаю, жалеют они о чем-то или нет… Думаю, лучше им задать этот вопрос.

Цитата Ван Перси уже не тот? Ну если он выступает за одну из сильнейших команд Турции, значит, его там держат не только за то, что он — ван Перси. Значит, Робин по-прежнему в хорошей форме и может доставить нам массу неприятностей, если будет здоров и выйдет на поле.

МЕЧТА О СБОРНОЙ? МНЕ ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ

— Вам как коренному москвичу тяжело давались переезды сначала в Екатеринбург, потом в Краснодар?

— Думал, будет сложнее. В Екатеринбурге снял квартиру, стал жить один, без родителей. Но это даже пошло на пользу, повзрослел. Переезд же в Краснодар прошел и вовсе гладко. В клубе создана отличная система адаптации новичков, помогают на каждом шагу. Большую поддержку оказали мои агенты из ProSports Management как при переходе из «Урала» в «Краснодар», так и на первых порах в незнакомом городе. Ну, а теперь-то я почти коренной кубанец — недавно купил свое жилье. Мне здесь нравится (улыбается).

— Кто из тренеров вам оказывал наибольшее доверие?

— Наверное, Тарханов. Он меня в «Урал» пригласил и полсезона или даже больше ждал, пока адаптируюсь. Я показывал не самый хороший футбол, а он по-прежнему доверял, разговаривал со мной. Все время призывал играть на сильных сторонах, за что ему очень благодарен. Это мотивировало работать лучше, доказывать.

Конечно, хорошо, когда есть чье-то доверие, особенно — главного тренера. И в «Краснодаре» — что с Олегом Георгиевичем Кононовым, что с Игорем Михайловичем Шалимовым — это было и есть. Со стороны президента Сергея Николаевича Галицкого тоже чувствую поддержку, благодарен за это!

— У вас, однако, много серьезных конкурентов. В атаке — Жоаузинью, Мамаев, Вандерсон, зимой появился Классон. В полузащите — Газинский, Измайлов, Перейра.

— Я прекрасно знал, куда иду — «Краснодар» борется за самые высокие места. Надо тренироваться на максимуме и завоевывать место в составе — это и есть спорт.

— В «Краснодаре» вы раньше в основном выходили на флангах атаки. Сейчас вас выпускают в паре центральных полузащитников при схеме 4−1−2−3. Почему именно там, а не на более привычном месте? И какое место на поле вам ближе?

— Мне и в центре поля позиция знакома, поэтому проблем нет. Понимаю, что требует тренер, стараюсь выполнять. Куда поставят — там и играю.

— Вы ведь и в атаке выступали одно время в «Локомотиве», считались центрфорвардом.

— У меня имеется опыт игры на всех позициях от опорной зоны и выше. Поэтому долго адаптироваться не приходится.

— Если бы тренером Подберезкина был Подберезкин, куда бы себя поставили?

— Мне комфортно и в центре, и на краю. Тем более у нас фланги сужаются ближе к середине, так что проблем в этом плане нет.

— Когда формировалась сборная для участия в чемпионате Европы, гуру российского рынка трансферов Герман Ткаченко заявил, что вы вполне заслуживаете попасть в заявку. Надеялись тогда оказаться в национальной команде?

— Не задумываюсь об этом, мое дело тренироваться и играть. В клубе и в сборной есть тренеры, они определяют, кого вызывать, а кого нет. На что-то надеяться — неправильно, нужно выполнять свою работу. Если бы тренеру понадобилась моя помощь и он был бы заинтересован во мне, меня бы вызвали. Но никаких контактов не происходило.

— Что вы испытывали, когда читали об этом?

— Сам ничего не читал, в основном от журналистов слышал. А мечта сыграть за сборную, конечно, есть.

— Чего, на ваш взгляд, вам пока не хватает для того, чтобы в нее пробиться?

— Наверное, уверенности в игре, стабильности какой-то. Мало результативных действий — голов и передач. Есть над чем работать. Думаю, в этом причина.

Чего, на ваш взгляд, вам пока не хватает для того, чтобы в нее пробиться?

— Наверное, уверенности в игре, стабильности какой-то. Мало результативных действий — голов и передач. Есть над чем работать. Думаю, в этом причина.

— У вас есть большая футбольная мечта?

— Главное, чтобы родные и близкие были мною довольны. А так много мыслей, но пока нужно добиться чего-то с «Краснодаром». Надо двигаться ступенька за ступенькой.