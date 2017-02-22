«Манчестер Сити» и «Монако» забили восемь голов на двоих в Лиге чемпионов

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Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Монако» на стадионе «Этихад» завершился победой хозяев со счетом 5:3. Ответная встреча состоится 15 марта в Монако.

Хозяева вышли вперед на 26-й минуте. Лерой Сане обыгрался с капитаном команды Давидом Сильвой и прострелил вдоль ворот на Стрелинга. Полузащитник переправил мяч в ворота Даниэля Субашича.

На 32-й минуте «Монако» сравнял счет. После неудачного выноса голкипера «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро от ворот мяч перехватил Фабиньо, который вырезал очень точную передачу на Фалькао. Колумбийский нападающий головой послал мяч в сетку.

Вскоре после этого Серхио Агуэро вышел один на один, обыграл Субашича и упал в штрафной «Монако». Вместо пенальти аргентинец получил желтую карточку. Главный арбитр из Испании Матео Лаос усмотрел в этом эпизоде симуляцию.



На 40-й минуте вперед вышли гости. 18-летний нападающий «Монако» Килиан Мбаппе получил мяч после заброса Фабиньо из центра поля, опередил защитника хозяев Николаса Отаменди и неотразимо пробил в «девятку».



В начале второго тайма Отаменди сбил Фалькао, прерывая прострел с левого фланга. Сам пострадавший исполнял пенальти, но переиграть Кабальеро ему не удалось.



На 58-й минуте счет снова сравнялся. Стерлинг прорвался по правому флангу и выдал передачу в штрафную на Агуэро. Аргентинец пробил в ближний угол, где находился Субашич. Грубо ошибшийся хорватский голкипер пропустил мяч сквозь перчатки.



Равенство на табло сохранялось всего несколько минут. Фалькао получил длинную передачу, легко обыграл защитника сборной Англии Джона Стоунза и перекинул Кабальеро.



После этого «Манчестер Сити» забил три мяча 11 минут. Сначала Давид Сильва подал с углового, и Агуэро с лета при попустительстве Джибриля Сидибе сравнял счет. Через несколько минут уже Кевин де Брейне подал угловой, Яя Туре скинул на Стоунза, который головой поразил сетку ворот. После передачи «черпачком» Давида Сильвы Агуэро покатил мяч на Сане, который увеличил преимущество хозяев.

Последний гол в матче был забит на 82-й минуте. После передачи «черпачком» Давида Сильвы Агуэро покатил мяч на Сане, который увеличил преимущество хозяев.

В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» на выезде переиграл леверкузенский «Байер». По мячу в составе гостей забили Сауль, Антуан Гризманн, Кевин Гаймеро и Фернандо Торрес. У немецкого клуба в начале второго тайма отличился Карим Бельараби. Также защитник «Атлетико» Стефан Савич забил в свои ворота.

На прошлой неделе состоялись четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» дома разгромил «Барселону» (4:0), лиссабонская «Бенфика» одолела дортмундскую «Боруссию» (1:0), мадридский «Реал» переиграл итальянский «Наполи» (3:1), а мюнхенская «Бавария» забила пять мячей в ворота лондонского «Арсенала» (5:1).