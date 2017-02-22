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22 февраля 2017, 0:55 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

«Манчестер Сити» и «Монако» забили восемь голов на двоих в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» дома переиграл «Монако» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 5:3, дважды уступая по ходу встречи.

Манчестер Сити дома переиграл Монако в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 5:3 дважды уступая по ходу встречи. Увеличить
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Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Монако» на стадионе «Этихад» завершился победой хозяев со счетом 5:3. Ответная встреча состоится 15 марта в Монако.

Хозяева вышли вперед на 26-й минуте. Лерой Сане обыгрался с капитаном команды Давидом Сильвой и прострелил вдоль ворот на Стрелинга. Полузащитник переправил мяч в ворота Даниэля Субашича.

На 32-й минуте «Монако» сравнял счет. После неудачного выноса голкипера «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро от ворот мяч перехватил Фабиньо, который вырезал очень точную передачу на Фалькао. Колумбийский нападающий головой послал мяч в сетку.

Вскоре после этого Серхио Агуэро вышел один на один, обыграл Субашича и упал в штрафной «Монако». Вместо пенальти аргентинец получил желтую карточку. Главный арбитр из Испании Матео Лаос усмотрел в этом эпизоде симуляцию.

На 40-й минуте вперед вышли гости. 18-летний нападающий «Монако» Килиан Мбаппе получил мяч после заброса Фабиньо из центра поля, опередил защитника хозяев Николаса Отаменди и неотразимо пробил в «девятку».

В начале второго тайма Отаменди сбил Фалькао, прерывая прострел с левого фланга. Сам пострадавший исполнял пенальти, но переиграть Кабальеро ему не удалось.

На 58-й минуте счет снова сравнялся. Стерлинг прорвался по правому флангу и выдал передачу в штрафную на Агуэро. Аргентинец пробил в ближний угол, где находился Субашич. Грубо ошибшийся хорватский голкипер пропустил мяч сквозь перчатки.

Равенство на табло сохранялось всего несколько минут. Фалькао получил длинную передачу, легко обыграл защитника сборной Англии Джона Стоунза и перекинул Кабальеро.

После этого «Манчестер Сити» забил три мяча 11 минут. Сначала Давид Сильва подал с углового, и Агуэро с лета при попустительстве Джибриля Сидибе сравнял счет. Через несколько минут уже Кевин де Брейне подал угловой, Яя Туре скинул на Стоунза, который головой поразил сетку ворот. После передачи «черпачком» Давида Сильвы Агуэро покатил мяч на Сане, который увеличил преимущество хозяев.

Последний гол в матче был забит на 82-й минуте. После передачи «черпачком» Давида Сильвы Агуэро покатил мяч на Сане, который увеличил преимущество хозяев.

В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» на выезде переиграл леверкузенский «Байер». По мячу в составе гостей забили Сауль, Антуан Гризманн, Кевин Гаймеро и Фернандо Торрес. У немецкого клуба в начале второго тайма отличился Карим Бельараби. Также защитник «Атлетико» Стефан Савич забил в свои ворота.

На прошлой неделе состоялись четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» дома разгромил «Барселону» (4:0), лиссабонская «Бенфика» одолела дортмундскую «Боруссию» (1:0), мадридский «Реал» переиграл итальянский «Наполи» (3:1), а мюнхенская «Бавария» забила пять мячей в ворота лондонского «Арсенала» (5:1).

21.02.2017 22:45 Плей-офф: 1/8 финала Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 5:3 Монако
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Леонарду Жардим
Голы
26′ Рахим Стерлинг (Л. Сане) 7
58′ Серхио Агуэро (Р. Стерлинг) 10
71′ Серхио Агуэро (Д. Сильва) 10
77′ Джон Стоунс (Яя Туре) 24
82′ Лерой Сане (С. Агуэро) 19
9 Радамель Фалькао (Фабинью) 32′
29 Кильян Мбаппе (Фабинью) 40′
9 Радамель Фалькао (Т. Лемар) 61′
Нереализованные пенальти
9 Р. Фалькао 50′
Составы
Вилли Кабальеро 13
Бакари Санья 3
Джон Стоунс 24
49′ Николас Отаменди 30
Лерой Сане 19
Кевин Де Брейне 17
Давид Сильва 21
Яя Туре 42
40′ 62′ Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
73′ Пабло Сабалета 5
89′ Рахим Стерлинг 7
Гонсалес Хесус Навас 15
35′ 87′ Серхио Агуэро 10
Фернанду Режес 6
1 Даниэль Субашич
19 Джибриль Сидибе 25′
23 Бенжамен Менди
24 Андреа Раджи
25 Камиль Глик 8′
27 Тома Лемар
9 Радамель Фалькао 67′
2 Фабинью 81′
10 Бернарду Силва 84′ 76′
8 Жоау Моутинью
29 Кильян Мбаппе 79′
18 Валер Жермен
14 Темуе Бакайоко 88′ 55′
7 Набиль Дирар
Статистика
4 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
5 Угловые 6
12 Фолы 15
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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