«Атлетико» обыграл «Байер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Атлетико» одержал победу над немецким «Байером» со счетом 4:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Леверкузене.
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В составе победителей забитыми мячами отметились Сауль (17-я минута), Антуан Гризманн (25), Кевин Гамейро (58, с пенальти) и Фернандо Торрес (86). У проигравших отличился Карим Беллараби (48). Еще один мяч защитник «Атлетико» Стефан Савич отправил в собственные ворота (67).
Ответный матч пройдет в Мадриде 15 марта.
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Диего Симеоне
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|7
|6
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Уильям Коллам (Шотландия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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