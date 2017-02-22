Константин Сарсания: Новички «Зенита» команду не усилили

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО В ГОСТЯХ «ЗЕНИТ» НЕ ПРОИГРАЕТ

— Какие ожидания были от матча «Зенита» и почему все так печально закончилось?

— Думал, что «Зенит» не проиграет. Уже до матча знал, что «Андерлехт» не выйдет основным составом, четыре-пять человек тренера заменит.

— Откуда у вас такая информация?

— Агенты предлагали посмотреть одного футболиста, а потом перезвонили — мол, игрока не выпустят, потому что приоритетом «Андерлехта» является чемпионат, где команда борется с «Брюгге» за первое место. Итоговый результат меня немного удивил, думал, что питерцы победят или хотя бы проиграют. Помимо истории с полуосновным составом бельгийцев «Зенит» еще и в принципе обладает более классным составом. Но в итоге все решили индивидуальные ошибки.

— Разберем их.

— Первый — школьная ошибка Ивановича, который зевнул игрока. В таких случаях обычно говорят — не надо смотреть футбол, надо в него играть. А здесь защитник как будто именно смотрел. Второй мяч — следствие обреза Кокорина. У бельгийцев быстрая команда, и если им давать пространство, форварды убегают. «Зенит» это пространство предоставил, и соперник мог забить больше двух. От созидательной игры питерцев испытал разочарование. Как будто на поле вышла абсолютно новая команда. Не чувствовалось игровой идеи — как команда собирается забивать голы?

НЕ СЛЫШАЛ НИЧЕГО ПРО СОБРАНИЕ В «ЗЕНИТЕ»

— Мирча Луческу после матча сказал, что Кокорину и Шатову надо задать вопросы о своей игре. Справедливы ли претензии и почему именно к ним?

— Это два креативных инсайда, которые должны создавать моменты, делать игру в атаке. Они не создали ничего. Отсюда и претензии.

— Появилась информация, что президент «Зенита» Александр Дюков провел собрание команды накануне ответного матча. Действенная мера?

— Не слышал ничего насчет собрания. Президент нечасто проводит такие мероприятия, но здесь ситуация, наверное, требовала того. Случившегося в первом матче никто не ожидал.

— Может ли это все вылиться, в случае неудачного исхода ответной встречи, в отставку Луческу?

— Это знает только руководство «Зенита».

— У вас не возникло ощущения, что команда плохо готова к сезону?

— Надо делать скидку на то, что бельгийцы находятся в игровом режиме, а «Зенит» только завершил сборы. С другой стороны, если взять «Краснодар» и «Ростов», которые находились в схожих условиях, то, наверное, можно говорить о готовности «Зенита» к сезону. Впрочем, у меня больше вопросы другого плана.

— Какие?

— Постановка задачи — как планировали играть? Какие задачи ставились?

— То, как Ачеампонг на фланге разбирался с Ивановичем, о чем говорит? Это ведь довольно унизительно для экс-футболиста «Челси».

— А как он разбирался? В первый раз Иванович просто зевнул, допустив грубую ошибку. А во втором случае Кокорин отрезал, и Иванович просто не догнал соперника. И вряд ли мог вообще догнать.

ШАНСЫ В ЭТОЙ ДУЭЛИ — ПО-ПРЕЖНЕМУ 50 НА 50

— Нет ощущения, что «Зенит» зимой взял футболистов, которые команду не усилили, а усреднили?

— То, что не усилили, — точно. Сложно заменить Витселя и Халка, который ушел летом. Мне сложно говорить, чем команду усилит Молло или Цаллагов. Конечно, это не усиление, а игроки для обоймы.

— А Эрнани?

— Его позиционируют как замену Витселю. В первом матче не заметил качеств, о которых говорили. Луческу сказал, что он был лучшим. Не знаю, не знаю… Это смотря с кем сравнивать.

— Почему в этом матче не проявил свое величие Артем Дзюба?

— Он старался. У Артема был момент, мог забить головой. И Дзюба — наконечник, которому нужно доставлять мяч. А это получалось не очень хорошо.

— Каковы шансы перед ответным матчем?

— 50 на 50.

— Надо пояснить, все-таки счет 0:2.

— Уверен, «Зенит» соберется, выйдет супермотивированным. Не знаем, каким составом приедут бельгийцы. Не думаю, что команда Луческу проведет два подряд неудачных матча. Если питерцы быстро забьют, могут победить и с разницей в три мяча. Но важно не пропустить контратаку.

— Много критикуют Кокорина. Когда терпение клуба лопнет и форвард будет отдан в аренду в «Оренбург»?

— Почему в «Оренбург»? Там борются все, надо отрабатывать в обороне.

У ДЖАНАЕВА ВСЕ В ПОРЯДКЕ, СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ НЕТ

— В чем секрет такой крупной победы «Ростова»?

— Хорошо поработали на сборах, отлично готовы функционально. Плюс тренировались в одном составе, костяк в нем уже давно сложился. Все требования Курбана Бердыева игрокам знакомы, они не раз проводили зиму именно по такой методике.

— И все же для 4:0 этого мало. Что еще?

— Большую роль сыграло удаление у «Спарты» в первом тайме. Хотя и до удаления «Ростов» очень хорошо выглядел — уверен, чехи не ожидали такой агрессии, особенно при «стандартах».

— Как можете объяснить тот факт, что Азмун остался в запасе, а с первых минут вышел Бухаров?

— Могу только предполагать. Возможно, тренер решил, что Бухаров окажется полезнее в самом начале матча, а Азмун может усилить атаку во второй половине встречи.

— На фоне феерии «Ростова» мало кто обратил внимание на действия защитника «Спарты» Караваева. Как вам показался этот игрок?

— Квалифицированный защитник, с перспективой. Но при счете 0:4 сложно говорить о каких-либо положительных качествах абсолютно любого футболиста «Спарты».

— В этой паре все закончилось?

— Нет. Потому что у чехов очень неприятная команда.

— Как считаете, держит ли Бердыев в мыслях возможное участие команды в финале турнира?

— Аппетит приходит во время еды. Когда в сезоне-2007/08 «Зенит» взял Кубок УЕФА, то в начале пути тоже никто не думал о победе. Но потом один раунд, другой — и почему бы и не подумать о финале?

— У Сослана Джанаева есть определенные проблемы с плечом. Может ли это подвигнуть клуб к поиску голкипера хотя бы для чемпионата страны — на случай форс-мажора?

— Вроде бы у Сослана, как я слышал, все в порядке. У него нет серьезной травмы.

«КРАСНОДАР» ШАЛИМОВА СТАЛ ИГРАТЬ ИНАЧЕ, ЧЕМ ПРИ КОНОНОВЕ

— Что бросилось в глаза во время матча «Краснодар» — «Фенербахче»?

— Физическая готовность команды Игоря Шалимова. К сожалению, не удалось забить больше одного мяча, что вызывает определенные опасения перед встречей в Стамбуле.

— Дик Адвокат перед матчем в интервью «СЭ» хорохорился, немного троллил наш тренерский корпус, но его «Фенербахче» имел бледный вид.

— Согласен. Все ждали большего. Но хочу сказать, что в команде собраны южные ребята, и они дома выглядят намного сильнее. Поле в Краснодаре хорошее, но немного вязкое. Соперник оказался в некомфортной для себя среде. Держали в уме ответный матч. Пропустив, не показали особого стремления отыграться. В целом провели очень слабую игру, особенно в атаке. Но в Турции увидим другую команду. Такая же картина, кстати, была и в паре «МЮ» — «Фенербахче» — вот увидите, в ответном матче краснодарцам придется крайне непросто. Шансы равны.

— Остались дни до развязки в истории с трансфером Миранчука. Нужен ли Миранчук «Краснодару»?

— Команда при Шалимове стала играть менее тонко и креативно в атаке, но более строго в обороне. Пытается лучше отбирать мяч, пожестче в целом ведет борьбу. Раньше рецепт против них находили просто — отходили назад и пытались играть в контратаку, а «Краснодар» не всегда с этим справлялся. Сейчас команда лучше борется, более мобильна. Да, креативных ребят стало меньше, и в этом плане Миранчук может быть полезен.

— Что вы чувствуете при упоминании цены Миранчука — 5 миллионов евро?

— То же, что раньше. Игроки у нас переоценены. И виной тому лимит.