В Порту и Севилье пройдут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

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Флагман итальянского футбола туринский «Ювентус» два года назад играл в финале Лиги чемпионов с «Барселоной», а год назад едва не выбил из этого турнира мюнхенскую «Баварию». Команда Массимилиано Аллегри будет фаворитом противостояния с «Порту», проводя очередной уверенный сезон в итальянском чемпионате. У «Ювентуса» продолжается серия из шести побед подряд, а преимущество над идущей второй «Ромой» составляет уже семь очков.

Традиционно «Ювентус» силен своей обороной: клуб пропустил лишь 17 голов в чемпионате страны и два — в Лиге чемпионов, где «Старая синьора» выиграла свою группу. К матчу в Порту восстановились после травм защитники Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини, зато в заявку на игру не попадет Леонардо Бонуччи, который позволил себе ругательство в адрес Аллегри и будет оштрафован.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 22.02.2017, 22:45 -:- Порту Ювентус

Нападающие «Ювентуса» находятся в прекрасной форме. Гонсало Игуаин забил 12 голов в 10 последних матчах чемпионата, а Паоло Дибала дважды отличился в последней игре с «Палермо» (4:1). Нашел Аллегри место на поле и для Марио Манджукича — хорват освоил позицию левого полузащитника.

«Порту» в чемпионате Португалии преследует «Бенфику», от которой отстает всего на очко. Подопечные бывшего голкипера московского «Динамо» Нуну также выиграли шесть матчей подряд, в пятницу со счетом 4:0 разгромив «Тонделу». Удачным приобретением «Порту» стал 26-летний бразильский форвард Соарес из «Витории» (Гимарайнш), который забил в трех матчах четыре мяча. Продолжает забивать и лучший бомбардир «Порту» Андре Силва, который забил пять мячей в Лиге чемпионов и 13 — чемпионате страны.

Матч пройдет на стадионе «Драгау» в Порту, начало — 22:45 мск. Главным арбитром назначен Феликс Брых из Германии.

Чемпион в борьбе за выживание

После трех подряд побед в Лиге Европы «Севилья», наконец, пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, где встречается с сильнейшим клубом Англии прошлого сезона «Лестером». Команда Клаудио Раньери совершило чудо, опередив год назад всех грандов английского футбола, однако задержаться на вершине ей не удалось. В нынешнем сезоне «Лестер» борется за выживание, находясь лишь на 17-м месте в премьер-лиге. Осенью «Лестер» удачно прошел групповую дистанцию Лиги чемпионов, одержав четыре победы при одном поражении — в ничего уже не решавшем матче от «Порту» (0:5).

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 22.02.2017, 22:45 -:- Севилья Лестер

«Севилья» же, сменив ушедшего в французский «Пари Сен- Жермен» Унаи Эмери на аргентинца Хорхе Сампаоли, успешно играет как в чемпионате Испании, так и главном еврокубке. Клуб из Андалусии занимает третье место в национальном первенстве, отставая от лидирующего «Реала» всего на три очка, в последнем матче благодаря мячам Пабол Сарабии и Витоло обыграв «Эйбар».

Матч с «Лестером» пропустит дисквалифицированный защитник «Севильи» аргентинец Габриэль Меркадо. Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, начало — 22:45 мск. Главный арбитр — француз Клеман Тюрпен.

Ответные встречи в этих парах состоятся 14 марта.