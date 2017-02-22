В Порту и Севилье пройдут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Итальянский «Ювентус» сыграет в гостях с португальским клубом «Порту» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. В другой встрече среды испанская «Севилья» на домашней арене встретится с английским «Лестером».
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Флагман итальянского футбола туринский «Ювентус» два года назад играл в финале Лиги чемпионов с «Барселоной», а год назад едва не выбил из этого турнира мюнхенскую «Баварию». Команда Массимилиано Аллегри будет фаворитом противостояния с «Порту», проводя очередной уверенный сезон в итальянском чемпионате. У «Ювентуса» продолжается серия из шести побед подряд, а преимущество над идущей второй «Ромой» составляет уже семь очков.
Традиционно «Ювентус» силен своей обороной: клуб пропустил лишь 17 голов в чемпионате страны и два — в Лиге чемпионов, где «Старая синьора» выиграла свою группу. К матчу в Порту восстановились после травм защитники Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини, зато в заявку на игру не попадет Леонардо Бонуччи, который позволил себе ругательство в адрес Аллегри и будет оштрафован.
Нападающие «Ювентуса» находятся в прекрасной форме. Гонсало Игуаин забил 12 голов в 10 последних матчах чемпионата, а Паоло Дибала дважды отличился в последней игре с «Палермо» (4:1). Нашел Аллегри место на поле и для Марио Манджукича — хорват освоил позицию левого полузащитника.
«Порту» в чемпионате Португалии преследует «Бенфику», от которой отстает всего на очко. Подопечные бывшего голкипера московского «Динамо» Нуну также выиграли шесть матчей подряд, в пятницу со счетом 4:0 разгромив «Тонделу». Удачным приобретением «Порту» стал 26-летний бразильский форвард Соарес из «Витории» (Гимарайнш), который забил в трех матчах четыре мяча. Продолжает забивать и лучший бомбардир «Порту» Андре Силва, который забил пять мячей в Лиге чемпионов и 13 — чемпионате страны.
Матч пройдет на стадионе «Драгау» в Порту, начало — 22:45 мск. Главным арбитром назначен Феликс Брых из Германии.
Чемпион в борьбе за выживание
После трех подряд побед в Лиге Европы «Севилья», наконец, пробилась в
«Севилья» же, сменив ушедшего в французский «Пари Сен- Жермен» Унаи Эмери на аргентинца Хорхе Сампаоли, успешно играет как в чемпионате Испании, так и главном еврокубке. Клуб из Андалусии занимает третье место в национальном первенстве, отставая от лидирующего «Реала» всего на три очка, в последнем матче благодаря мячам Пабол Сарабии и Витоло обыграв «Эйбар».
Матч с «Лестером» пропустит дисквалифицированный защитник «Севильи» аргентинец Габриэль Меркадо. Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, начало — 22:45 мск. Главный арбитр — француз Клеман Тюрпен.
Ответные встречи в этих парах состоятся 14 марта.
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