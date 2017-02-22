«Краснодар» в ожидании главного успеха в Лиге Европы

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Чтобы впервые пробиться в следующую стадию Лиги Европы, «Краснодару» достаточно не проиграть в Стамбуле либо уступить в один мяч при условии забитого в ворота хозяев гола. На своем поле российский клуб переигрывал соперника большую часть матча, однако больше одного гола забить не сумел, оставив «Фенербахче» неплохие шансы отыграться на своем поле.

Год назад «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы встречался с московским «Локомотивом», победив на своем поле — 2:0. Этого результата в ответной встрече с «Краснодаром» турецкому клубу хватит для итогового успеха. В 2016 году оба мяча у «Фенербахче» забил бразильский полузащитник Соуза, который до сих пор выступает в стамбульской команде.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/16 финала, 22.02.2017, 20:00 -:- Фенербахче Краснодар

Возглавляет «Фенербахче» известный специалист из Нидерландов Дик Адвокат, для которого вылет в 1/16 финала второго по значимости еврокубка станет неудачей. «Фенербахче» идет лишь на четвертом месте в чемпионате Турции, отставая от лидера на 10 очков, фактически лишившись шансов на титул. В воскресенье «Фенербахче» довольствовался домашней нулевой ничьей с середняком «Касымпашой», выступая почти сильнейшим составом.

Адвокат и его российский коллега Игорь Шалимов смогут рассчитывать в Стамбуле на своих ключевых центральных защитников — соответственно словака Мартина Шкртела и шведа Андреаса Гранквиста, которые отбыли дисквалификации. По словам Шалимова, его команда понимает, что если не пропустит, то пройдет дальше, однако это не значит, что она будет играть на удержание счета. «Мы будем стараться играть примерно так же, как и у себя дома, действовать агрессивно в обороне. И очень важно забить», — сказал Шалимов.

Он также подтвердил, что пока не готовы играть Павел Мамаев, Марат Измайлов и Сергей Петров, тогда как бразильский форвард Ари ищет себе новый клуб.

Ван Перси готов сыграть

По словам Адвоката, «Фенербахче» не будет отходить от своего стиля — команда настроена играть в атакующий футбол. «Игроки очень хорошо готовы к матчу, нет никаких проблем», — сказал Адвокат. Тренер также сказал, что готов сыграть с кубанцами опытный форвард из Нидерландов Робин ван Перси.

Матч пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, начало — 20:00 мск. Главным арбитром назначен Павел Рачковский из Польши. На матче будет работать офицер безопасности, которого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направляет на все домашние матчи «Фенербахче». Стадион клуба вмещает около 50 тыс. зрителей, однако ожидается, что на матче с «Краснодаром» он не будет заполнен и наполовину.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/16 финала, 22.02.2017, 20:00 -:- Сент-Этьен Манчестер Юнайтед

В среду состоится еще два ответных матча 1/16 финала Лиги Европы. Германский «Шальке» примет греческий ПАОК — в этой паре победитель практически известен, в гостевой встрече «Шальке» разгромил соперника со счетом 3:0. Такой же победы, но на своем стадионе, добился «Манчестер Юнайтед» над «Сент-Этьеном», и минимальный шанс у французского клуба отыграться дома все-таки остается.

Остальные матчи пройдут в четверг, когда «Зенит» примет бельгийский «Андерлехт» (первый матч — 0:2), а «Ростов» отправится в гости к чешской «Спарте» (4:0).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля в швейцарском Ньоне.