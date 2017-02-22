У «Зенита» есть шанс на еврокубковую весну

На прошлой неделе три российских коллектива — «Краснодар, «Зенит» и «Ростов» — провели дебютные официальные матчи в 2017 году. После первых игр в рамках 1/16 Лиги Европы наши команды оказались в совершенно разном положении. Тем не менее шансы на то, что все они продолжат выступления в еврокубковой весне, достаточно велики.

«Краснодару» предстоит сыграть ответный матч с турецким «Фенербахче» на день раньше, чем «Зениту» и «Ростову». Дома подопечные Игоря Шалимова обыграли своего соперника с минимальным счетом — 1:0. Такая маленькая фора перед встречей на выезде не внушает экспертам уверенности в успешном исходе двухматчевого противостояния, и всё же они верят в то, что «Краснодар пройдет в следующую стадию турнира.

— На выезде «быкам» будет в разы тяжелее, чем дома, — поделился с «Известиями экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. — «Фенербахче» сейчас на ходу, сезон у них в самом разгаре. Тем не менее отрадно, что наш клуб сумел добиться победы дома и при этом не пропустил, что очень важно. Теперь, если «горожане» хотя бы раз отличатся в Турции, «Фенербахче» придется очень сложно. Главное, чтобы «Краснодар» не прижимался к своей штрафной. Тем более их главный козырь — именно атака.

— Преимущество «Краснодара» довольно шаткое — с турецкими клубами всегда очень непросто играть, тем более на их поле, — сказал «Известиям» обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин. — Дома они играют намного агрессивнее и опаснее, поэтому «горожанам» предстоит очень непростой матч. Их победа дома — хороший задел, но команде Игоря Шалимова придется провести очень сильный матч, чтобы выйти в следующий раунд турнира.

Меньше всего волнений у экспертов вызывает противостояние «Ростова» и чешской «Спарты». Неделей ранее донской клуб не оставил шансов пражской команде, разгромив ее на своем стадионе со счетом 4:0. История футбола знает массу примеров, когда команды отыгрывали и более весомое преимущество в ответной встрече, и всё же игра «Ростова» и «Спарты» в Чехии может превратиться в простую формальность.

— Исход первого матча стал для меня полной неожиданностью, — признался Нигматуллин. — Все уже привыкли, что донской клуб уверенно смотрится в еврокубках, но сложно было ожидать, что они покажут футбол такого качества в первом же официальном матче после перерыва. Ростовчане будто забыли про зимнюю паузу и провели великолепный матч, буквально не оставив шансов сопернику. А ведь «Спарта» — довольно крепкая и неуступчивая команда. Думаю, сильно беспокоиться за исход ответного матча болельщикам не стоит. «Ростов» мы точно увидим среди участников 1/8 Лиги Европы.

— Глобальных проблем у подопечных Курбана Бердыева в ответной игре со «Спартой» не возникнет, — поддержал коллегу Алдонин. — Команда очень здорово и мощно выглядела дома, забила четыре безответных мяча. После такого ростовчане своего уже не упустят. Однако расслабляться им тоже не стоит — не проиграть на выезде очень важно с точки зрения психологии.

На удивление многим, в первой игре 1/16 Лиги Европы хуже других российских команд выступил «Зенит». Подопечные Мирчи Луческу потерпели поражение на выезде от бельгийского «Андерлехта» (0:2) и серьезно осложнили себе задачу по выходу в следующий этап турнира.

— Перед первым матчем больше всего шансов на выход в 1/8 финала я отдавал именно «Зениту», а в итоге всё вышло иначе, — сказал Нигматуллин. — Казалось, у питерцев есть всё для достижения успеха: крепкий состав, статусный тренер, серьезное усиление, но и этого оказалось мало. «Зенит» разочаровал, и сложно понять, с чем конкретно это связано. Возможно, они провели слишком много контрольных матчей во время сборов. Тем не менее, пока не прозвучал финальный свисток, шансы есть у любой команды. Сине-бело-голубым нужна крупная победа, и они на это способны.

— «Зенит» слабо сыграл в Бельгии, огромным минусом является то, что команда не забила ни одного мяча «Андерлехту, — подытожил Алдонин. — С другой стороны, есть хорошая возможность порадовать болельщиков в домашнем матче. «Зениту» по силам добиться счета 2:0, перевести встречу в дополнительное время и там довести дело до общей победы. С первых минут нужен жесткий прессинг, чтобы задавить соперника. Важно забить в первые 15 минут встречи, иначе с каждой минутой шансы питерцев на выход в 1/8 финала будут падать.

Напомним, матч «Фенербахче» — «Краснодар состоится 22 февраля, а противостояния «Зенита» с «Андерлехтом» и «Спарты» с «Ростовом» — на следующий день.