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21 февраля 2017, 23:16 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Варди: В матче с «Севильей» «Лестер» на время может забыть о ситуации в АПЛ

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди поделился ожиданиями от первого матча с «Севильей» (22 февраля) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Англичанин отметил, что «лисы» постараются забыть о неудачных результатах в АПЛ и хотят сосредоточиться на игре с испанцами. После 25 туров действующие чемпионы Англии идут в своём первенстве на 17-м месте.

«Ситуация странная, но в предстоящем матче мы можем на время забыть о положении дел в Премьер-лиге и использовать хорошую игру здесь в качестве трамплина для будущих успехов во внутреннем первенстве.

Честно говоря, в этом сезоне мы играем лучше в Лиге чемпионов, чем в английском первенстве. Это должно измениться. Сейчас самое подходящее время, чтобы начать показывать футбол высокого уровня на всех фронтах. Даже если бы мы играли этот матч в общественном парке, я бы всё равно отдал все свои силы без остатка.

Мы должны просто выкинуть из головы, что было в прошлом сезоне. Мы должны трудиться изо всех сил, каждый из нас: тренер, его помощники, футболисты. Когда окажемся на поле, то должны воплотить в реальность всё то, чему мы учились на тренировках», — цитирует Варди пресс-служба УЕФА.

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