«Прошлый сезон был чудесным; в этом всё валится из рук. Я предполагал, что нас может настичь своего рода похмелье. Но не предполагал, что оно будет таким. Мы явные аутсайдеры. Но мы здесь, мы готовы играть, готовы биться», — отметил итальянец, который также высказался о наставнике «Севильи» Хорхе Сампаоли.



«Хорхе Сампаоли — элитный представитель тренерской профессии. Он и его “Севилья” проводят отличный сезон. Сменить Уная Эмери, изменить стиль игры, но сохранить высокие позиции в стране и в Европе — дорогого стоит. Тот факт, что команда играет так, как того желает её тренер, что она может быстро перестроиться по ходу игры, — в этом всём его огромная заслуга», — цитирует Раньери официальный сайт УЕФА.

Первый матч между «Севильей» и «Лестером» состоится в Испании 22 февраля. Начало — в 22:45 мск.