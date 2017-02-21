Киевское «Динамо» проиграло голландскому «Аяксу» в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На 11-й минуте Кай Сирхейс точный ударом открыл счетом в игре, а во втором тайме, на 62-й минуте Дани де Вит удвоил преимущество своей команды. Наконец, на 87-й минуте, Сирхейс сделал дубль — 0:3.

Гости пытались атаковать и несколько опасных моментов для взятия ворот имели Александр Тымчик и Назарий Русин. Но, забить гол украинцы так и не сумели.

В Юношеской лиге УЕФА стадии каждого этапа плей-офф состоят из одной игры.

Таким образом, киевляне выбыли из розыгрыша Юношеской лиги УЕФА сезона 2016/17.