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21 февраля 2017, 22:16 | Футбол: Еврокубки | УНИАН

Киевское «Динамо» проиграло голландскому «Аяксу» в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

В Амстердаме завершился матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором киевское «Динамо» встречалось с местным «Аяксом» и проиграло со счетом 0:3, сообщает официальный сайт турнира.

Киевляне уступили со счетом 0:3. Увеличить
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На 11-й минуте Кай Сирхейс точный ударом открыл счетом в игре, а во втором тайме, на 62-й минуте Дани де Вит удвоил преимущество своей команды. Наконец, на 87-й минуте, Сирхейс сделал дубль — 0:3.

Гости пытались атаковать и несколько опасных моментов для взятия ворот имели Александр Тымчик и Назарий Русин. Но, забить гол украинцы так и не сумели.

В Юношеской лиге УЕФА стадии каждого этапа плей-офф состоят из одной игры.

Таким образом, киевляне выбыли из розыгрыша Юношеской лиги УЕФА сезона 2016/17.

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