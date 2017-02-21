Киевское «Динамо» проиграло голландскому «Аяксу» в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
В Амстердаме завершился матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором киевское «Динамо» встречалось с местным «Аяксом» и проиграло со счетом 0:3, сообщает официальный сайт турнира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На 11-й минуте Кай Сирхейс точный ударом открыл счетом в игре, а во втором тайме, на 62-й минуте Дани де Вит удвоил преимущество своей команды. Наконец, на 87-й минуте, Сирхейс сделал дубль — 0:3.
Гости пытались атаковать и несколько опасных моментов для взятия ворот имели Александр Тымчик и Назарий Русин. Но, забить гол украинцы так и не сумели.
В Юношеской лиге УЕФА стадии каждого этапа
Таким образом, киевляне выбыли из розыгрыша Юношеской лиги УЕФА сезона 2016/17.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter