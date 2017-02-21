«Манчестер Сити» — «Монако»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Монако» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
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«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Стоунc, Отаменди, Фернандиньо, Стерлинг, Сильва, Туре, де Брёйне, Сане, Агуэро.
Запасные: Браво, Сабалета, Фернандо, Навас, Делф, Нолито, Ихеаначо.
«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Менди, Силва, Фабиньо, Бакайоко, Мбаппе, Лемар, Фалькао.
Запасные: Де Санктис, Диалло, Туре, Дирар, Моутинью, Каррильо, Жермен.
Начало — в 22:45 мск.
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