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21 февраля 2017, 22:05 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» — «Монако»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Монако» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы Манчестер Сити и Монако на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Увеличить
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«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Стоунc, Отаменди, Фернандиньо, Стерлинг, Сильва, Туре, де Брёйне, Сане, Агуэро.

Запасные: Браво, Сабалета, Фернандо, Навас, Делф, Нолито, Ихеаначо.

«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Менди, Силва, Фабиньо, Бакайоко, Мбаппе, Лемар, Фалькао.

Запасные: Де Санктис, Диалло, Туре, Дирар, Моутинью, Каррильо, Жермен.

Начало — в 22:45 мск.

Монако
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