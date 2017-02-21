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21 февраля 2017, 22:04 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Аллегри: Решение по Бонуччи принято из уважения к клубу, команде и болельщикам

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что защитник Леонардо Бонуччи пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (22 февраля). Тренерский штаб туринской команды таким образом наказывает футболиста за ругательство в адрес Аллегри во время матча Серии А с «Палермо» (4:1).

«Бонуччи завтра будет на трибуне. Это не значит, что из этого нужно делать шумную историю. Это решение принято из уважения к клубу, команде и болельщикам. Лео — умный парень и понял всю ситуацию», — цитирует Аллегри Football Italia.

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