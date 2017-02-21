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21 февраля 2017, 22:12 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Байер» и «Атлетико» определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы «Байера» и «Атлетико» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы <span class=error>Байера</span> и <span class=error>Атлетико</span> на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Увеличить
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«Байер»: Лено, Топрак, Драгович, Венделл, Хенрихс, Кампль, Арангис, Хавертц, Беллараби, Брандт, Эрнандес.

Запасные: Эзкан, Бейли, Едвай, Баумгартлингер, Фолланд, Мехмеди, Похьянпало.

«Атлетико»: Мойя, Врсалько, Хименес, Савич, Ф. Луис, Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, Гризманн, Гамейро.

Запасные: Облак, Л. Эрнандес, Энрике, Парти, Гайтан, Корреа, Торрес.

Встреча начнётся в 21:45 мск.

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