«Байер» и «Атлетико» определились со стартовыми составами
Стали известны стартовые составы «Байера» и «Атлетико» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
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«Байер»: Лено, Топрак, Драгович, Венделл, Хенрихс, Кампль, Арангис, Хавертц, Беллараби, Брандт, Эрнандес.
Запасные: Эзкан, Бейли, Едвай, Баумгартлингер, Фолланд, Мехмеди, Похьянпало.
«Атлетико»: Мойя, Врсалько, Хименес, Савич, Ф. Луис, Габи, Коке, Сауль,
Запасные: Облак, Л. Эрнандес, Энрике, Парти, Гайтан, Корреа, Торрес.
Встреча начнётся в 21:45 мск.
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