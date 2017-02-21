Ван Перси будет в заявке «Фенербахче» на ответный матч ЛЕ с ФК «Краснодар»

Ответная встреча 1/16 финала турнира между этими командами пройдет в среду в Стамбуле и начнется в 20:00 мск. Первый матч «Краснодара» с «Фенербахче» прошел 16 февраля на стадионе российского клуба и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Бывший форвард «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» ван Перси участия в матче не принимал и даже не поехал с командой в Краснодар. Как отметил по этому поводу Адвокат, голландец остался в Стамбуле, чтобы тренироваться и набирать форму по индивидуальной программе.

«Есть большие шансы, что он будет с нами на матче завтра. Я внесу его в заявку на игру. Он из тех игроков, которые могут в одиночку сделать результат, если они находятся в хорошей форме и мотивированы», — приводит слова Адвоката официальный сайт «Фенербахче».

Также голландский специалист отметил, что защитник сборной России Роман Нойштедтер является важной частью «Фенербахче», хотя редко появляется в основном составе. По словам тренера, Нойштедтер был бы твердым игроком «основы» любого другого клуба, но в «Фенербахче» есть два прекрасных центральных защитника, у которых трудно выиграть конкуренцию — Мартин Шкртел и Симон Кьер.

«Нойштедтер является важным игроком для нас, он футболист сборной России. Его проблема в том, что у нас есть два прекрасных защитника, что делает сложным его регулярное появление на поле. Роман мог бы легко занять место в “основе” в любой другой команде, но у нас именно Шкртел и Кьер сейчас являются основными защитниками. С другой стороны, Нойштедтер может выступать также на позиции опорного полузащитника, но и здесь очень жесткая конкуренция», — сказал Адвокат.