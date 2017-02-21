Безбородов рассудит «Атлетик» и АПОЭЛ в ответном матче Лиги Европы
Как сообщает официальный сайт УЕФА, российский арбитр Владислав Безбородов назначен главным арбитром на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» из «Бильбао» и кипрским АПОЭЛОМ.
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Напомним, игра между командами состоится в четверг (23 февраля) и стартует в 21.00 мск.
Отметим, что в первой встрече победителем вышла команда Эрнесто Вальверде, обыграв АПОЭЛ со счетом 3:2.
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