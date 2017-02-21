Безбородов рассудит «Атлетик» и АПОЭЛ в ответном матче Лиги Европы

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт. Голландский нападающий турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Робин ван Перси будет в заявке команды и может появиться на поле в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром», заявил главный тренер команды из Стамбула Дик Адвокат.