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21 февраля 2017, 19:44 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Безбородов рассудит «Атлетик» и АПОЭЛ в ответном матче Лиги Европы

Как сообщает официальный сайт УЕФА, российский арбитр Владислав Безбородов назначен главным арбитром на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» из «Бильбао» и кипрским АПОЭЛОМ.

Как сообщает официальный сайт <span class=error>УЕФА</span> российский арбитр Владислав <span class=error>Безбородов</span> назначен главным арбитром на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между <span class=error>Атлетиком</span> из Бильбао и кипрским <span class=error>АПОЭЛОМ</span>. Увеличить
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Напомним, игра между командами состоится в четверг (23 февраля) и стартует в 21.00 мск.

Отметим, что в первой встрече победителем вышла команда Эрнесто Вальверде, обыграв АПОЭЛ со счетом 3:2.

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