Офицер безопасности УЕФА будет работать на матче «Фенербахче» — «Краснодар»
СТАМБУЛ /Турция/, 21 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Офицер безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и российским «Краснодаром». Об этом ТАСС сообщил источник в турецком клубе.
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«Да, на игре действительно будет работать офицер безопасности. УЕФА направляет офицеров безопасности на все игры “Фенербахче” в еврокубках», — сказал источник.
Матч состоится в среду в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» (начало — 20:00 мск). Первая игра, прошедшая в Краснодаре 16 февраля, завершилась победой российского клуба со счетом 1:0 — гол забил шведский полузащитник Виктор Классон, для которого данный матч стал первым в составе «Краснодара». Офицер безопасности УЕФА прилетал и на краснодарский матч.
«Шюкрю Сараджоглу» вмещает 50 тысяч зрителей, при этом на игре с «Краснодаром», скорее всего, его трибуны не будут заполнены и наполовину — ожидается, что матч посетят от 10 до 20 тысяч болельщиков.
Как ранее ТАСС сообщили в
Атаки на автобусы
«Краснодар» — третий российский клуб за последние пять лет, который сыграет в Стамбуле с «Фенербахче». В августе 2012 года в квалификации Лиги чемпионов с «Фенербахче» встречался московский «Спартак». Матч в Стамбуле был омрачен поведением турецких фанатов, которые атаковали автобусы с болельщиками
В феврале 2016 года «Фенербахче» играл с московским «Локомотивом». И вновь не обошлось без неприятных инцидентов, на этот раз турецкие хулиганы забросали автобус с болельщиками железнодорожников.
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