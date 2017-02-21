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21 февраля 2017, 19:14 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Офицер безопасности УЕФА будет работать на матче «Фенербахче» — «Краснодар»

СТАМБУЛ /Турция/, 21 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Офицер безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и российским «Краснодаром». Об этом ТАСС сообщил источник в турецком клубе.

Как ранее ТАСС сообщили в <nobr>пресс-службе</nobr> Фенербахче меры безопасности на матче будут повышенными. Увеличить
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«Да, на игре действительно будет работать офицер безопасности. УЕФА направляет офицеров безопасности на все игры “Фенербахче” в еврокубках», — сказал источник.

Матч состоится в среду в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» (начало — 20:00 мск). Первая игра, прошедшая в Краснодаре 16 февраля, завершилась победой российского клуба со счетом 1:0 — гол забил шведский полузащитник Виктор Классон, для которого данный матч стал первым в составе «Краснодара». Офицер безопасности УЕФА прилетал и на краснодарский матч.

«Шюкрю Сараджоглу» вмещает 50 тысяч зрителей, при этом на игре с «Краснодаром», скорее всего, его трибуны не будут заполнены и наполовину — ожидается, что матч посетят от 10 до 20 тысяч болельщиков.

Как ранее ТАСС сообщили в пресс-службе «Фенербахче», меры безопасности на матче будут повышенными.

Атаки на автобусы

«Краснодар» — третий российский клуб за последние пять лет, который сыграет в Стамбуле с «Фенербахче». В августе 2012 года в квалификации Лиги чемпионов с «Фенербахче» встречался московский «Спартак». Матч в Стамбуле был омрачен поведением турецких фанатов, которые атаковали автобусы с болельщиками красно-белых, в частности, у одного автобуса они выбили стекла, кинув внутрь «коктейль Молотова».

В феврале 2016 года «Фенербахче» играл с московским «Локомотивом». И вновь не обошлось без неприятных инцидентов, на этот раз турецкие хулиганы забросали автобус с болельщиками железнодорожников.

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