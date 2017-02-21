Руни не поможет «МЮ» в ответном матче с «Сент-Этьеном»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не сыграет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном».
Англичанин не поедет на игру
Последний раз Руни выходил на поле 1 февраля, в матче 23-го тура АПЛ с «Халл Сити» (0:0).
Кроме того, ответный матч с «Сент-Этьеном», который пройдёт 22 февраля, пропустят защитники Люк Шоу, Маттео Дармиан и Фил Джонс, испытывающие проблемы со здоровьем. Хавбек Андер Эррера не сыграет
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