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21 февраля 2017, 19:11 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Руни не поможет «МЮ» в ответном матче с «Сент-Этьеном»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не сыграет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном».

Англичанин не поедет на игру из-за проблем с мышцами, пишет The Independent.

Последний раз Руни выходил на поле 1 февраля, в матче 23-го тура АПЛ с «Халл Сити» (0:0).

Кроме того, ответный матч с «Сент-Этьеном», который пройдёт 22 февраля, пропустят защитники Люк Шоу, Маттео Дармиан и Фил Джонс, испытывающие проблемы со здоровьем. Хавбек Андер Эррера не сыграет из-за дисквалификации.

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Офицер безопасности УЕФА будет работать на матче «Фенербахче» — «Краснодар»

Офицер безопасности УЕФА будет работать на матче «Фенербахче» — «Краснодар»

СТАМБУЛ /Турция/, 21 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Офицер безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и российским «Краснодаром». Об этом ТАСС сообщил источник в турецком клубе.
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