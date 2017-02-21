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21 февраля 2017, 19:02 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Шалимов: Ари пока остается футболистом «Краснодара», но ищет новый клуб

СТАМБУЛ /Турция/, 21 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Бразильский нападающий Ари пока остается футболистом «Краснодара», но при этом занимается поиском нового клуба. Об этом на пресс-конференции сообщил главный команды Игорь Шалимов перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче».

Контракт игрока с краснодарским клубом истекает в конце сезона-2018/19. Увеличить
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«Пока он остается игроком “Краснодара”. Если он найдет себе новую команду, то уйдет, если нет — то останется в клубе. Сейчас он тренируется с командой, но с ограничениями. Нет у него травмы, но он работает с тренером по физподготовке».

В текущем сезоне 31-летний Ари сыграл за «Краснодар» в 11 матчах чемпионата России, одном — Кубка страны и шести — Лиги Европы, забив в сумме семь голов. Контракт игрока с краснодарским клубом истекает в конце сезона-2018/19. Ари выступает за «Краснодар» с 2013 года.

Матч между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоится в среду в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» (начало — 20:00 мск). Первая игра, прошедшая в Краснодаре 16 февраля, завершилась победой российского клуба со счетом 1:0 — гол забил шведский полузащитник Виктор Классон, для которого данный матч стал первым в составе «Краснодара».

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Офицер безопасности УЕФА будет работать на матче «Фенербахче» — «Краснодар»

Офицер безопасности УЕФА будет работать на матче «Фенербахче» — «Краснодар»

СТАМБУЛ /Турция/, 21 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Офицер безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и российским «Краснодаром». Об этом ТАСС сообщил источник в турецком клубе.
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