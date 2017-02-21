Бонуччи не войдёт в заявку на матч с «Порту» из-за ругательства в адрес Аллегри

Как пишет Sky Sport Italia и другие авторитетные итальянские издания, 29-летний футболист будет наказан за ругательство в адрес главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в ходе матча чемпионата Италии с «Палермо» (4:1). Ранее сообщалось, что клуб оштрафует Бонуччи, но по появившейся информации, он также будет наблюдать за игрой с «Порту» с трибун.