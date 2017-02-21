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21 февраля 2017, 19:01 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Бонуччи не войдёт в заявку на матч с «Порту» из-за ругательства в адрес Аллегри

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не будет включён тренерским штабом туринцев в заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту», который пройдёт 22 февраля.

Как пишет Sky Sport Italia и другие авторитетные итальянские издания, 29-летний футболист будет наказан за ругательство в адрес главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в ходе матча чемпионата Италии с «Палермо» (4:1). Ранее сообщалось, что клуб оштрафует Бонуччи, но по появившейся информации, он также будет наблюдать за игрой с «Порту» с трибун.

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